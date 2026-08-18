Seis cuerdas y seis pueblos: el Festival de la Guitarra de Arroyo de la Luz recorre la provincia

La guitarra clásica volverá a recorrer la provincia de Cáceres este verano y hasta finales de septiembre con una nueva edición del Festival Internacional de Guitarra de Arroyo de la Luz, una cita que en apenas seis años ha conseguido salir de su municipio de origen para llevar conciertos, formación y grandes intérpretes a otros cinco pueblos. Arroyo de la Luz, Jarandilla de la Vera, Alcántara, Salorino, Piornal y Pinofranqueado serán los escenarios de una programación que combina conciertos gratuitos, un campus de guitarra, clases magistrales y un concurso de interpretación infantil y juvenil.

La programación ha sido presentada este lunes en el jardín del palacio de Carvajal de Cáceres por la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez; la directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura, Amparo Jiménez; el alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, y el presidente de la Asociación de Guitarras Clásicas de Extremadura y director del festival, Jacinto Sánchez.

Para Gutiérrez, el crecimiento del certamen demuestra que "la excelencia cultural no entiende del tamaño del municipio". La vicepresidenta defendió durante la presentación que iniciativas de este tipo permiten llevar una programación artística de primer nivel al medio rural, al tiempo que generan movimiento, visitantes y actividad económica en los municipios que las acogen.

"Cuando esta actividad se distribuye en varios municipios, la riqueza, el impacto y las oportunidades se generan también en todo el territorio", señaló. A su juicio, la cultura también es una herramienta para posicionar y dar a conocer la provincia, especialmente cuando grandes intérpretes nacionales e internacionales llegan a pequeñas localidades. Por ello, la Diputación de Cáceres aporta 17.000 euros al desarrollo del festival.

Galería | Las imágenes de la presentación del VI Festival de Guitarra de Arroyo de la Luz / Pablo Parra

En esta sexta edición, el festival mantiene el carácter internacional que le ha acompañado desde sus comienzos, pero refuerza especialmente su dimensión territorial y educativa. El programa reúne a intérpretes de prestigio nacional e internacional junto a jóvenes músicos y ofrece oportunidades de formación a estudiantes de Extremadura.

Desde la Junta de Extremadura, Amparo Jiménez destacó precisamente esa combinación entre difusión musical y formación. "El calendario tiene fechas que hay que marcar y llega a una de las citas más esperadas con las seis cuerdas", ha señalado, antes de subrayar que el certamen se ha consolidado después de seis ediciones porque cuenta con calidad y con el respaldo del público.

La directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura puso en valor, además, que un festival con carácter internacional se desarrolle en municipios pequeños y se distribuya por la geografía cacereña. En este sentido, defendió que el objetivo no es únicamente llevar conciertos al territorio, sino también "crear cantera y nuevos públicos".

Ocho conciertos gratuitos por la provincia

La programación arrancará el 23 de agosto en el Corral de Comedias de Arroyo de la Luz con el guitarrista Ricardo Gallén. Todos los conciertos del festival serán gratuitos y de entrada libre.

La siguiente parada será Jarandilla de la Vera, donde se concentrarán tres actuaciones vinculadas también al campus formativo. El 25 de agosto actuará Ioanna Kazoglou; el 27 será el turno de Javier Lucío y el 29 llegará el Pyrophorus Guitar Duo, formado por Ali Arango y Josué Fonseca.

El festival continuará el 4 de septiembre en Alcántara, con Edwin Tangarife, ganador del Concurso Ángel Iglesias de 2025. El 11 de septiembre será el turno de Mabel Millán en Salorino; el 12 de septiembre llegará a Piornal el Dúo Orpheo, integrado por Eugenia Boix y el propio Jacinto Sánchez, y el 13 de septiembre el ciclo finalizará en Pinofranqueado con Joaquín Riquelme y Pedro Mateo González.

Jacinto Sánchez defendió durante la presentación la decisión de ampliar el festival a otros municipios. "El poder abrirlo a otras localidades y compartir estos conciertos y estas actividades culturales de tanto nivel" ha permitido, a su juicio, descubrir nuevos espacios y, sobre todo, encontrarse con una gran acogida por parte de los municipios participantes.

Además de los nombres que llegan al cartel, el director del festival ha querido remarcar la dimensión internacional de los artistas que recalan en pueblos de la provincia. Como ejemplo, recordó que algunos de los intérpretes que forman parte del programa actúan habitualmente en grandes escenarios y circuitos internacionales.

"Son los mismos que están en la Filarmónica de Berlín, o tocando en salas como la Royal Albert Hall", destacó para reivindicar que ese nivel artístico también puede disfrutarse en pequeños municipios extremeños.

El alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, incidió en esa misma idea y defendió que el festival permite que el mundo rural aparezca "en el mapa internacional de la música y de la cultura". Para el regidor, la cita se ha convertido además en un "auténtico motor económico" y en un elemento dinamizador de lo que los pueblos tienen que ofrecer.

Un campus con 26 jóvenes de toda España

La programación musical se completa con una importante vertiente formativa. Entre el 24 y el 31 de agosto se celebrará en la Residencia Universitaria 'V Centenario' de Jarandilla de la Vera el Campus de Guitarra, que reunirá a 26 alumnos de entre 8 y 17 años procedentes de Extremadura y de distintos puntos de España, entre ellos Madrid, Sevilla, Granada, Málaga, Ourense, A Coruña y Palma de Mallorca.

El campus incluirá clases individuales de guitarra clásica, talleres de técnica e interpretación, música de cámara, conferencias y encuentros con artistas invitados, además de actividades de convivencia y un concierto final de los alumnos.

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Sánchez explicó que la convocatoria tuvo una respuesta tan elevada que algunos alumnos se quedaron fuera una vez cubiertas las plazas. Para el director del festival, ese interés demuestra que existe una cantera de jóvenes guitarristas a la que hay que seguir ofreciendo oportunidades.

El campus contará con profesores y concertistas vinculados al festival, entre ellos Javier Lucío, Isabel Mendoza, el propio Sánchez, Ricardo Valle, Ioanna Kazoglou y los integrantes del Pyrophorus Guitar Duo.

Becas para estudiantes extremeños

Otra de las apuestas del certamen son las clases magistrales con becas destinadas a alumnos de los conservatorios de Extremadura. El alumnado será seleccionado mediante vídeo, informe del profesor y expediente académico.

La organización ha habilitado 12 plazas para que estudiantes extremeños puedan recibir clases de algunos de los intérpretes invitados. Sánchez destacó que este tipo de iniciativas permite acercar a jóvenes músicos a profesores y concertistas de primer nivel sin que sus familias tengan que asumir los elevados costes que supone desplazarse fuera de la región para participar en cursos o clases magistrales.

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La filosofía, defendió, es que el esfuerzo y el trabajo de los jóvenes tengan también una recompensa en forma de oportunidades para seguir creciendo.

Premio para los más jóvenes

El festival volverá a contar además con el Concurso de Interpretación Infantil y Juvenil, que se celebrará el 30 de septiembre en Jarandilla de la Vera y contará con dos modalidades: infantil y juvenil.

Los ganadores recibirán dos guitarras profesionales donadas por la firma Esteve, valoradas en más de 2.500 euros entre ambas, además de diplomas acreditativos y becas de estudio por un importe superior a 600 euros con la colaboración de la Asociación Musical Cacereña.

El objetivo, según recoge el dossier del festival, es impulsar la excelencia artística entre los jóvenes guitarristas, acercar la guitarra clásica a todos los públicos y reforzar la formación de alto nivel mediante becas y clases magistrales.

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Para la organización, esta sexta edición supone un paso más en un festival que ya no se limita a Arroyo de la Luz y que ha convertido a otros cinco municipios de la provincia en escenarios de un mismo proyecto cultural. Una forma de hacer que las seis cuerdas suenen lejos de los grandes circuitos, pero con intérpretes que sí forman parte de ellos.

Porque, como recordó Amparo Jiménez durante la presentación, citando a Gerardo Diego, "la guitarra es un pozo con viento en vez de agua". Este verano, ese viento volverá a recorrer seis pueblos de la provincia de Cáceres.