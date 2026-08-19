Una Extremadura Digna critica la restricción del agua en Madrigal de la Vera por "incompetencia" del Ayuntamiento

Una Extremadura Digna (UED) de Madrigal de la Vera ha criticado la decisión del alcalde del municipio, Urbano Plaza, de restringir el uso del agua de la red municipal ante la situación de escasez que atraviesa la localidad. La formación considera que las medidas evidencian, a su juicio, "incoherencia, falta de previsión e incompetencia política" y reclama actuaciones para garantizar el suministro a largo plazo.

Según UED, el decreto municipal prohíbe a los vecinos utilizar el agua de la red para llenar piscinas, regar huertos y jardines, limpiar puertas o lavar vehículos. La formación reconoce que estas restricciones pueden ser necesarias en una situación de emergencia, pero cuestiona que el Ayuntamiento recurra a ellas mientras, según sostiene, rechaza la construcción de una infraestructura hidráulica que permitiría asegurar el abastecimiento y evitar futuros episodios de escasez.

Desde UED recuerdan que su concejal en Madrigal de la Vera, Carlos Ferreiro, ya ha planteado la necesidad de impulsar una presa o algún tipo de infraestructura hidráulica que permita garantizar el suministro al municipio, especialmente ante unos escenarios de sequía que, aseguran, son cada vez más frecuentes.

"Es incomprensible que el alcalde afirme ahora que la construcción de una presa es 'inviable' por las características del territorio y, al mismo tiempo, tenga que recurrir a prohibiciones que afectan directamente a los vecinos", sostiene la formación.

"No se puede pedir sacrificios a los vecinos"

Carlos Ferreiro considera que las restricciones no pueden convertirse en la única respuesta ante un problema de abastecimiento. "No se puede pedir sacrificios a los vecinos mientras desde el Ayuntamiento se renuncia a buscar soluciones estructurales. Si existe un problema de abastecimiento, gobernar consiste en anticiparse y buscar alternativas, no en esperar a que falte el agua para después prohibir a los ciudadanos utilizarla", afirma.

UED considera especialmente grave que las restricciones se presenten como una solución suficiente para afrontar la situación. Según la formación, una prohibición puede reducir temporalmente el consumo, pero "no crea ni una sola gota de agua" ni resuelve el problema de fondo.

Por ello, reclama al alcalde que explique públicamente qué inversiones y actuaciones ha realizado el Ayuntamiento durante los últimos años para garantizar el abastecimiento, qué alternativas se han estudiado y por qué se descartan determinadas soluciones hidráulicas sin plantear, a juicio de UED, un proyecto alternativo.

La formación también pide que las administraciones competentes, entre ellas el Ayuntamiento, la Junta de Extremadura y la Confederación Hidrográfica, trabajen conjuntamente para garantizar el agua en Madrigal de la Vera y evitar que los vecinos tengan que afrontar nuevas restricciones.

UED pide una "política hidráulica seria"

Ferreiro insiste en la necesidad de afrontar el problema con planificación e inversiones. "Lo que no puede hacer un alcalde es decir que hay agua suficiente cuando interesa políticamente y, cuando llega la escasez, trasladar las consecuencias directamente a los ciudadanos. Si el problema existe, hay que afrontarlo con planificación, inversión y soluciones de futuro", señala.

Una Extremadura Digna reclama así una estrategia a largo plazo y considera que Madrigal de la Vera necesita una "política hidráulica seria", frente a lo que califica como "parches ni enfrentamientos políticos".

La formación concluye que el agua es un recurso básico y que garantizar su disponibilidad debe situarse por encima de los intereses partidistas. "Ningún pueblo extremeño puede quedar condenado a sufrir restricciones de agua por falta de previsión, inversión o voluntad política", sostiene.

UED reclama finalmente al alcalde del PP que "deje de poner excusas y empiece a dar soluciones".