Hoyos convierte su casco histórico en un gran escenario de teatro con la octava edición de Clacón

Hoyos volverá a convertirse durante cinco días en un punto de encuentro para los amantes del teatro. El municipio de Sierra de Gata acogerá del 2 al 6 de septiembre la VIII edición del Festival Internacional de Teatro Clacón, una cita que combina representaciones al aire libre, formación y encuentro entre profesionales y que, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los emblemas culturales del norte de Extremadura.

La programación fue presentada este martes en el palacio de Carvajal de Cáceres por el diputado de Recursos Humanos, SEPEI y Prevención de Riesgos Laborales de la Diputación de Cáceres, Alberto Ortega Villarroel; la alcaldesa de Hoyos, Mónica Moralejo, y el director del festival y de Z Teatro, Javier Uriarte.

El festival volverá a apostar por utilizar como escenario el patrimonio del municipio, con la portada de la iglesia de Nuestra Señora del Buen Varón como principal telón de fondo de las representaciones en la plaza de la Constitución. A este espacio se suma este año un nuevo escenario en el parque de la Casa Castillo, donde se abrirá la programación el 2 de septiembre.

"Cuando hablamos de cultura hablamos también de territorio", destacó Alberto Ortega, que defendió el valor de llevar propuestas culturales de calidad a los pueblos y convertirlas también en una herramienta para generar actividad, atraer visitantes y mantener vivos los municipios.

La Diputación de Cáceres apoya esta edición con 14.000 euros a través del Parque Cultural Sierra de Gata, una colaboración que, según señaló el diputado, responde a la apuesta de la institución por una cultura que no sea exclusiva de las grandes ciudades. "La cultura no debe ser patrimonio exclusivo de las grandes ciudades, también tiene que estar presente en nuestros pueblos y tiene que hacerlo con propuestas ambiciosas, de calidad", subrayó.

Galería | Las imágenes de la presentación del VIII Festival Clacón de Hoyos / Pablo Parra

Para la alcaldesa de Hoyos, Mónica Moralejo, Clacón "no es simplemente un evento más en el calendario cultural", sino una auténtica "seña de identidad" para el municipio. La regidora reivindicó además que el medio rural no solo consume cultura, sino que también la crea, la cuida, la impulsa y la proyecta.

En ese sentido, puso en valor el patrimonio de Hoyos como parte fundamental del festival. "Nuestra iglesia, nuestras calles y nuestro patrimonio dejan de ser únicamente elementos que debemos conservar, sino que también pasan a convertirse durante estos días en un magnífico escenario para la creación artística", señaló.

Moralejo defendió, además, la dimensión territorial de una cita que pretende conectar a artistas y creadores de Extremadura con profesionales de otras comunidades y, especialmente, de Portugal. "Creemos que la cultura también debe servir para crear puentes, estrechar vínculos y generar oportunidades en nuestros pueblos y en nuestros territorios rurales", indicó.

Cinco días y cinco propuestas teatrales

La principal novedad de esta edición es que el festival amplía la programación a cinco representaciones, una más que en años anteriores.

La primera llegará el 2 de septiembre, a las 21.30 horas, en el parque de la Casa Castillo, un espacio que ya fue utilizado como prueba el pasado año y que, según la organización, tuvo una buena acogida. Allí Z Teatro representará 'El bululú de Don Cosme', un espectáculo que incorpora además una parte vinculada a la propia historia de Hoyos.

A partir del 3 de septiembre, las representaciones se trasladarán a la plaza de la Constitución, con la portada de la iglesia del Buen Varón como gran escenario. La compañía extremeña María de Melo Producciones pondrá en escena 'Un puente al más allá'.

El 4 de septiembre será el turno de Las Niñas de Cádiz, que regresan al festival con 'La Reina Brava'. Una jornada después, el 5 de septiembre, llegará desde Málaga La Líquida Teatro con 'Ellas de Oro'.

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La clausura será el 6 de septiembre, con Albacity Corporation y 'La Secta del Quijote', un espectáculo estrenado recientemente en el Festival de Teatro Clásico de Chinchilla y que, según explicó Uriarte, tendrá previsiblemente recorrido por otros festivales y plazas extremeñas durante la próxima temporada.

Todas las funciones comenzarán a las 21.30 horas. La entrada tendrá un precio de 6 euros de jueves a domingo, mientras que la representación inaugural del día 2 costará 4 euros. También se podrá adquirir un abono para las cinco funciones por 25 euros.

"Acercamos teatro de calidad a los pueblos con unas entradas muy asequibles y que el público disfrute", resumió Javier Uriarte.

Dos cursos para profesionales y compañías

Clacón no se limita a las representaciones. Uno de los pilares sobre los que se ha construido el festival es precisamente la formación, una línea que este año vuelve a reforzarse con dos cursos.

El primero será un curso de Máscaras de Comedia del Arte Contemporánea, que se desarrollará los días 3, 4 y 5 de septiembre, de 10.00 a 13.00 horas. Será impartido por un maestro de máscara con trayectoria internacional que, según explicó Uriarte, trabaja actualmente en distintos países.

El segundo curso estará dirigido especialmente a las compañías y profesionales extremeños y se centrará en las claves de la distribución. La organización pretende abordar una de las dificultades habituales para las compañías: cómo llevar sus producciones al mercado y conseguir que los espectáculos puedan circular.

La formación correrá a cargo de Cristina Gandarias, especialista en distribución con más de 30 años de experiencia en el sector y vinculada a Entre Bambalinas Distribución. Pero el curso irá un paso más allá: los participantes tendrán posteriormente un seguimiento personalizado durante seis meses.

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"En Extremadura se están haciendo productos teatrales y productos artísticos muy buenos, pero a la hora de vender esos productos siempre nos cuesta", explicó Uriarte. "Hemos creído que este año era importante apostar" por una formación que no se quede únicamente en las horas del curso.

Para el director, esta vertiente demuestra que el festival va consolidando poco a poco una de sus principales aspiraciones: convertirse también en un espacio de aprendizaje y crecimiento profesional para las compañías.

Un festival que también mueve la economía

Más allá de los escenarios, Clacón se ha convertido en una cita con impacto directo en la actividad económica de Hoyos y de la Sierra de Gata.

La alcaldesa explicó que el verano está dejando una alta ocupación turística en el municipio y en la comarca, especialmente vinculada a las piscinas naturales. Sin embargo, también reconoce que al final de agosto y principios de septiembre se nota un pequeño descenso en la actividad de los alojamientos.

Es precisamente ahí donde, según han coincidido desde el Ayuntamiento y la organización, el festival aporta un nuevo impulso. "Gracias al festival, tenemos ese enriquecimiento en los negocios esa semana", señaló Moralejo.

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Uriarte explicó que el año pasado el festival ya recibió público procedente de Salamanca, Portugal, Zamora y otras comarcas extremeñas, además de los espectadores de la propia Sierra de Gata. El tirón de las compañías participantes también está repercutiendo en los alojamientos. "Las casas rurales como los hoteles están a día de hoy prácticamente llenos", señaló, hasta el punto de que algunas compañías han tenido que alojarse fuera de Hoyos ante la falta de disponibilidad.

Así, Clacón busca que el teatro no sea únicamente una actividad cultural de unos días, sino también una vía para prolongar el movimiento turístico y económico en la comarca una vez terminada la temporada alta del verano.

El público, parte del sello del festival

Hay, además, un elemento que la organización considera fundamental para explicar la consolidación de Clacón: la respuesta de los vecinos. Uriarte destacó que las compañías que habían pasado por Hoyos durante estos años suelen coincidir en algo: el trato recibido y la forma en la que el público local se entrega a las representaciones. "Todas las compañías que nos han visitado en estos ocho años hacen mucho hincapié en el especial trato que tiene el público", señaló.

Para el director, esa acogida se ha convertido incluso en una especie de sello de identidad. Un ejemplo es el regreso de Las Niñas de Cádiz, una compañía con una importante trayectoria que vuelve a Hoyos después de haber pasado por el festival en una edición anterior.

Con cinco noches de teatro, dos cursos formativos, nuevos espacios y una programación que mira tanto a Extremadura como al resto de España y Portugal, Hoyos se prepara para volver a hacer de sus calles y plazas un escenario. Cinco días en los que el teatro será el hilo conductor, pero también una excusa para descubrir el patrimonio, llenar los alojamientos y mantener vivo el pulso cultural de la Sierra de Gata.

Porque, como defendió Moralejo, Hoyos no quiere ser solo un escenario: quiere convertirse durante esos días en "un aula, un espacio de aprendizaje, de creación y de encuentro".