Montánchez reúne a Acetre, Miguel Campello y La Banda Sabinera en cinco días de encuentro entre culturas

Un escenario excepcional, para unas noches inolvidables. Montánchez vuelve a encontrarse con las culturas que forman parte de su historia. Del miércoles 19 al domingo 23 de agosto, la localidad cacereña celebra la XXI edición de los Encuentros en Montánchez: Diálogo de Culturas, cinco jornadas en las que el Castillo y distintos espacios del municipio serán escenario de conciertos, gastronomía, teatro, literatura, rutas y propuestas para todas las edades.

La música será uno de los grandes reclamos, con Acetre, Miguel Campello y La Banda Sabinera actuando en el Castillo, pero el programa va bastante más allá. La herencia judía, musulmana y cristiana servirá como hilo conductor de unas jornadas que incluyen desde talleres de cocina libanesa y árabe hasta catas de vino de pitarra, cuentacuentos, un escape room, exhibiciones de cetrería o recorridos por el patrimonio de Montánchez.

La inauguración tendrá además dos nombres destacados: Grupo Acetre y Festival WOMAD Cáceres recibirán los Premios Diálogo de Culturas.

Joaquim Plana, alcalde de Montánchez / EL PERIÓDICO

Joaquim Plana: "El vuelo de las tres culturas dará un toque distinto y novedoso a los Encuentros"

El alcalde de Montánchez, Joaquim Plana, destaca la variedad de la programación de los XXI Encuentros en Montánchez: Diálogo de Culturas, que comienzan este miércoles y se prolongarán hasta el domingo. Más allá de los grandes conciertos y de la representación teatral, el programa reúne "un montón de actividades y talleres tanto para los más jóvenes como para los mayores", todos ellos vinculados al legado de las culturas judía, árabe y cristiana en la localidad.

La gastronomía tendrá también un peso destacado a través de experiencias relacionadas con los sabores de las tres culturas, catas de vino y talleres de cocina, junto a propuestas de pintura y actividades específicas para los niños. "Todo está vinculado a esas tres culturas que se mezclan aquí, en Montánchez y en nuestra tierra", explica el alcalde.

Una de las principales novedades llegará el domingo con "El vuelo de las tres culturas", el espectáculo de cetrería que cerrará la programación a las 20.00 horas en el Castillo. Plana explica que participarán especialistas que realizarán una demostración con distintas aves rapaces y acercarán al público las diferentes técnicas de esta práctica. "Creemos que va a dar una pincelada y un toque distinto y novedoso a estos Encuentros", señala. El regidor considera además que el Castillo constituye "el mejor sitio que tenemos para este tipo de espectáculos".

Plana pone igualmente en valor la elección de Acetre y el Festival WOMAD Cáceres como galardonados con los Premios Diálogo de Culturas. Del grupo extremeño destaca sus 50 años de trayectoria y su reconocimiento dentro y fuera de la región. "Representan muy bien lo que es nuestro festival", apunta el alcalde, que recuerda además que Acetre recibirá el premio el mismo día en el que ofrecerá su concierto en Montánchez.

Sobre WOMAD, Plana encuentra puntos de conexión con el espíritu de los Encuentros, aunque subraya las diferencias de dimensión entre ambas citas. "WOMAD es WOMAD, pero la esencia o la intención es muy similar a la que tenemos nosotros: esa mezcla de culturas y de raíces", concluye.

Acetre. / JORGE ARMESTAR

Acetre abre las noches musicales en el Castillo

El programa comienza el miércoles 19 de agosto, una jornada dedicada a ‘Sefarad, un legado compartido’.

Las primeras actividades llegarán a las 10.30 horas. La Residencia Balcón de Extremadura acogerá el taller ‘Canciones y palabras que viajan’, mientras que en el CRA Orden de Santiago comenzará el cuentacuentos ‘El viaje de David y la llave perdida’.

En este último espacio se celebrarán también el taller ‘El árbol de los deseos’, a las 11.00 horas, y ‘Pulsera de la amistad’, a las 12.00. Están dirigidos a niños nacidos entre 2017 y 2022 y son gratuitos para los inscritos en la ludoteca-campamento de verano. Para el resto, el precio es de tres euros.

A las 11.00 horas, la Biblioteca Municipal recibirá a los nacidos entre 2014 y 2017 con ‘El laboratorio del alquimista. Cuando la ciencia parece magia’. El precio es de un euro y las plazas son limitadas.

La actividad continuará a las 19.00 con la inauguración de la exposición Artistas Locales en la Sala de Exposiciones Felipe VI del Centro Cívico. La muestra, organizada por la Asociación Cultural Pueblo de Montánchez, permanecerá abierta hasta el 23 de agosto, de 10.00 a 13.00 horas.

El acto central llegará a las 21.30 horas, con la inauguración oficial de los XXI Encuentros en Montánchez: Diálogo de Culturas y la entrega de los Premios Diálogo de Culturas a Grupo Acetre y Festival WOMAD Cáceres.

A continuación, a las 22.30 horas, Acetre ofrecerá en el Castillo un concierto con el que celebra 50 años manteniendo viva la música tradicional extremeña. Las entradas están a la venta en el Ayuntamiento.

El jueves mira hacia al-Ándalus

El jueves 20 de agosto, bajo el lema ‘Ecos de al-Ándalus’, comenzará a las 9.00 horas con una ruta por el Castillo, con salida desde la Plaza de España.

La Residencia Balcón de Extremadura albergará a las 10.30 el taller ‘El jardín de los aromas de al-Ándalus’.

A esa misma hora arrancará en el CRA Orden de Santiago el cuentacuentos ‘Las aventuras de Simbad el Marino’. Le seguirán ‘Construimos una medina’, a las 11.00, y ‘Pintamos con la naturaleza’, a las 12.00. Son actividades para nacidos entre 2017 y 2022, gratuitas para los inscritos en la ludoteca-campamento y con un precio de tres euros para los demás participantes.

También a las 11.00 horas, la Biblioteca Municipal celebrará otro taller titulado 'Pintamos con la naturaleza', en este caso destinado a nacidos entre 2014 y 2017. Cuesta un euro y cuenta con plazas limitadas.

La gastronomía comenzará a tomar protagonismo a las 13.30 horas con ‘Sabores que nos unen’, una experiencia en La Montanera que propone un recorrido a través de seis elaboraciones inspiradas en el encuentro entre culturas. La inscripción cuesta 25 euros.

A las 18.30 horas, la Casa Parroquial será escenario de ‘Especias y tradiciones’, taller de cocina libanesa con degustación en el que colabora Rocío Pavón. Las plazas son limitadas y el precio es de tres euros.

El día terminará a las 22.30 horas en el Castillo con ‘Hambre de Quijote’, espectáculo que combina teatro, música y humor en una revisión contemporánea del universo de Cervantes. Las entradas se venden en el Ayuntamiento de Montánchez.

Miguel Campello ha vendido todas las entradas. / EL PERIÓDICO

Miguel Campello llega el viernes al Castillo de Montánchez

El viernes 21, bautizado en el programa como la jornada de la ‘Herencia cristiana’, arrancará a las 9.00 con una ruta por las ermitas, desde la Plaza de España.

A las 10.30, la Residencia Balcón de Extremadura acogerá ‘Memorias del camino’.

Los más pequeños tendrán a esa misma hora el cuentacuentos ‘El pequeño escudero del castillo’, seguido a las 11.00 por ‘Construimos el castillo de Montánchez’ y a las 12.00 por el taller ‘Escudos medievales’. Las actividades se desarrollarán en el CRA Orden de Santiago para nacidos entre 2017 y 2022.

La Biblioteca Municipal propone paralelamente, a las 11.00, ‘El jardín de las Tres Culturas’, para niños nacidos entre 2014 y 2017, con un precio de un euro.

A las 12.30 horas, los soportales del Ayuntamiento serán el punto de encuentro para ‘Entre Tinajas’, una visita a una bodega tradicional acompañada de una cata comentada de vinos de pitarra. La actividad tiene plazas limitadas, requiere inscripción y cuesta 12 euros.

A las 18.30, regresará la gastronomía a la Casa Parroquial con ‘Un viaje entre fogones’, taller de cocina árabe con degustación en el que también colabora Rocío Pavón. El precio es de tres euros.

La noche tendrá uno de los platos fuertes del programa. A las 22.30 horas, Miguel Campello actuará en el Castillo con su mezcla de flamenco, rock y mestizaje. Las entradas se encuentran a la venta en el Ayuntamiento.

La banda sabinera. / EL PERIÓDICO

Premios Villa de Montánchez y homenaje a Joaquín Sabina

El sábado 22 de agosto lleva por lema 'Tres Culturas, un Encuentro'. A las 10.00 horas saldrá desde la Plaza de España la ruta infantil 'Las leyendas del Castillo'.

También a las 10.00, la Piscina Municipal acogerá un taller de yoga para adultos con degustación de té moruno, con la colaboración de Davinia García de la Flor. Las plazas son limitadas y el precio es de un euro.

A las 11.30, en el mismo espacio, habrá yoga infantil acompañado de una degustación de infusiones aromáticas, igualmente con plazas limitadas y un precio de un euro.

La programación nocturna regresará al Castillo. A las 22.00 horas se entregarán los XXVI Premios Literarios ‘Villa de Montánchez’, organizados por la Asociación Cultural Pueblo de Montánchez y con un acto presidido por José Antonio Martín Otín.

Media hora después, a las 22.30, llegará La Banda Sabinera, con un recorrido por canciones de Joaquín Sabina que han acompañado a varias generaciones. Las entradas se pueden adquirir en el consistorio local.

Teatro de sombras, escape room y cetrería para cerrar los Encuentros

Los XXI Encuentros finalizarán el domingo 23 de agosto bajo el lema "Raíces compartidas".

La jornada comienza a las 11.00 horas en el Teatro de los Encuentros Juan Margallo con "Jara y el tesoro de Monfragüe", un espectáculo infantil de teatro de sombras.

A las 12.00, la Biblioteca Municipal se convertirá en escenario del escape room "Las Tres Culturas", dirigido a nacidos entre 2015 y 2019. La inscripción es gratuita y debe realizarse en el Ayuntamiento.

La clausura de los XXI Encuentros en Montánchez: Diálogo de Culturas tendrá lugar a las 20.00 horas.

A esa misma hora, el Castillo acogerá 'El Vuelo de las Tres Culturas', un espectáculo de cetrería concebido para evocar una tradición compartida por las diferentes culturas que dejaron su huella en la historia de Montánchez.

Cinco días para descubrir Montánchez desde su historia

Los XXI Encuentros vuelven así a utilizar el patrimonio de Montánchez como escenario y, al mismo tiempo, como argumento. El Castillo ocupará un lugar protagonista, especialmente durante las noches, pero la programación se reparte también por la Plaza de España, la biblioteca, el Centro Cívico, la Casa Parroquial, la residencia, el teatro y otros espacios del municipio.

La organización habilita además un microbús gratuito para los actos que se celebren en el Castillo, adaptado para personas con movilidad reducida y gestionado por Solís Tour S.A. Las personas interesadas deben apuntarse previamente en el ayuntamiento.

Salvo aquellas propuestas en las que se indica expresamente un precio, las actividades son gratuitas. Algunas tienen plazas limitadas, mientras que tanto las inscripciones como la venta de entradas se gestionan en el ayuntamiento.