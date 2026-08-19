Las plazas de doce pueblos cacereños se convierten este verano en cines bajo las estrellas

Las noches de verano también se viven frente a una pantalla. La Diputación de Cáceres vuelve a apostar por acercar la cultura a los municipios del entorno rural con 'Cinestival', una propuesta que durante los meses de agosto y septiembre convierte plazas y espacios públicos de la provincia en improvisadas salas de cine bajo las estrellas.

En esta edición, la iniciativa llegará a un total de 12 municipios cacereños, con una programación pensada especialmente para disfrutar en familia y al aire libre. El cartel incluye cinco títulos de cine familiar y de animación: 'Mi vida a lo grande', 'Guardiana de dragones', 'Robot Dreams', 'Rondallas' y 'Moon. Mi amigo panda'.

La propuesta incorpora además un atractivo especial para los amantes del cine clásico: dos sesiones de cine mudo acompañadas de música en directo. El encargado de poner sonido a estas proyecciones será Antonio Luis Suárez, director del Conservatorio de Música de Plasencia y de la Banda Sinfónica Provincial, recuperando así parte de la magia de los primeros tiempos del séptimo arte.

Imagen de Cinestival. / Diputación de Cáceres

El programa ya ha pasado por Abertura, Barrado, Casares de Hurdes y Zarza la Mayor, y continuará durante las próximas semanas por otros ocho municipios de la provincia.

Ocho nuevas noches de cine

La gran pantalla de 'Cinestival' llegó este martes a Campo Lugar, donde se proyectó 'Moon. Mi amigo panda'. Un día después, este miércoles, será el turno de Robledillo de Gata, con 'Guardiana de dragones'.

El 20 de agosto, la cita recalará en Gargüera de La Vera con 'Robot Dreams', mientras que Piedras Albas acogerá el 22 de agosto una de las sesiones especiales bajo el título 'Piano y Cine'.

El calendario continuará el 30 de agosto en Salorino, también con 'Piano y Cine', y ya en septiembre llegará a Villanueva de la Vera el día 2, con la proyección de 'Rondallas'. Al día siguiente, el 3 de septiembre, la misma película podrá disfrutarse en Valdecañas de Tajo.

La última parada prevista será Valdeobispo, que el 4 de septiembre cerrará esta edición con 'Mi vida a lo grande'.

Imagen de Cinestival. / Diputación de Cáceres

De esta forma, 'Cinestival' vuelve a utilizar la cultura como punto de encuentro en pequeños municipios, trasladando el cine fuera de las salas convencionales y llevándolo directamente a las plazas y espacios públicos de los pueblos.

Tal y como señaló la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, durante la presentación de la programación de verano, la iniciativa busca que vecinos y vecinas puedan disfrutar del cine como una experiencia "colectiva, gratuita y al aire libre", transformando las plazas de la provincia en lugares de encuentro, cultura y convivencia.

Una forma diferente de disfrutar de una película, con el cielo como techo y las plazas de los pueblos como sala de cine.