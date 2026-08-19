Trujillo apuesta por unas fiestas con respeto e igualdad con una campaña de sensibilización

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Trujillo pondrá en marcha este jueves una campaña de sensibilización con motivo de las Fiestas Patronales bajo el lema 'Por un ocio con respeto'.

La iniciativa, financiada con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, busca promover unas celebraciones en las que el respeto, la igualdad y la convivencia sean también protagonistas.

Durante la jornada se realizará un reparto gratuito, hasta agotar existencias, de sombreros, cubrevasos, vasos reutilizables y bolsas de tela. La campaña pretende así trasladar un mensaje de concienciación a vecinos y visitantes durante unas fechas marcadas por la celebración y el ocio compartido.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que disfrutar de las fiestas debe hacerse "desde la libertad, el respeto y la responsabilidad de todos", apelando a la implicación de toda la ciudadanía para que los espacios festivos sean seguros e igualitarios.

La campaña se desarrollará durante el jueves 20 de agosto y tendrá como principal mensaje que la diversión y el respeto deben ir de la mano.

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'Por un ocio con respeto' es toda una llamada a disfrutar de las fiestas sin perder de vista la convivencia y la igualdad. Porque, como resume la propia campaña municipal, "la mejor fiesta es la que disfrutamos entre todos y todas con seguridad e igualdad".