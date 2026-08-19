"Los vídeos demuestran que el alcalde miente": la orquesta que tocó en Pinofranqueado se defiende tras la polémica

La polémica surgida tras las fiestas de Nuestra Señora de Pinofranqueado, a raíz de la ausencia de la orquesta inicialmente contratada y de la actuación de la formación que la sustituyó, suma ahora un nuevo capítulo. Y es que el público cantó, bailó y lo pasó bien, y así lo demuestran los vídeos. La Orquesta Athenea que tocó en las fiestas se defiende y ratifica su versión de los hechos, contradiciendo así la del Ayuntamiento. "Los vídeos demuestran que el alcalde miente", aseguran.

Además, remite a este diario el registro de marca que, según sostiene, demuestra que no existe la suplantación de identidad que denuncia otra Orquesta Athenea, con sede en Alcalá de Henares. La que acudió a Pinofranqueado el pasado 15 de agosto es asturiana. "Con esto demostramos que nosotros no hemos suplantado la identidad de nadie. Los que están usando mi marca registrada es la parte que nos ha acusado de un delito".

Esa acusación llega por el vídeo de YouTube que señaló el Consistorio hurdano y que, según su versión, sirvió como referencia para contratar a la formación. La Athenea asturiana sostiene que ese vídeo no era suyo, sino de la otra orquesta, y que ellos enviaron su propio material para presentarse ante la empresa organizadora.

La formación también se defiende de las críticas sobre el espectáculo ofrecido. Asegura que los vídeos de la actuación, a los que ha accedido este diario también, muestran a un público que cantó, bailó y participó durante la noche. De hecho, explican que alargaron la actuación más de lo acordado a petición del público.

Cobro

La polémica viene también porque el Ayuntamiento de Pinofranqueado, mediante un duro comunicado difundido en redes sociales, anunció que no iba a pagar a la empresa organizadora por esta situación. Sin embargo, desde Athenea confirman que los músicos sí van a recibir el dinero acordado.

"Nosotros vamos a cobrar igualmente, pague o no el Ayuntamiento, porque nuestra agencia confía en nuestro trabajo y sabe de primera mano cómo ha sido la actuación", explican. La orquesta considera así que el conflicto entre el Consistorio y la empresa organizadora no debe afectar a los músicos, que acudieron a Pinofranqueado y realizaron el espectáculo contratado.

El Ayuntamiento de Pinofranqueado, por su parte, no ha querido dar nuevas declaraciones, pues considera el asunto más que zanjado.

La polémica queda así con dos versiones enfrentadas: el Consistorio mantiene sus críticas a la actuación y su decisión de no pagar a la empresa organizadora, mientras que la Orquesta Athenea asturiana defiende que no suplantó a ninguna formación, que el vídeo utilizado no era suyo y que la respuesta del público a su actuación fue positiva.