Hoteles de lujo, un galeón y una fortaleza: la gran Ciudad Hispánica que Trujillo quiere levantar para conectar España y América

Trujillo quiere mirar a su pasado para proyectarse hacia el futuro. El proyecto de 'Ciudad Hispánica', surgido hace más de un año y promovido desde las Tierras de Trujillo, plantea la creación de un gran espacio temático dedicado a la Hispanidad y a los vínculos históricos, culturales y económicos entre España y América.

La iniciativa pretende ir más allá de un parque temático convencional. Sus promotores plantean un espacio en el que convivan historia, patrimonio, turismo, cultura, naturaleza, actividad empresarial y cooperación internacional, tomando como punto de partida la relación histórica de Trujillo con América.

Detrás de la propuesta se encuentra Loabre, una asociación empresarial y de profesionales de dentro y fuera de Extremadura que agrupa a más de 200 integrantes y que tiene entre sus objetivos contribuir a la mejora económica de la región mediante el apoyo al tejido empresarial.

La propuesta visual presentada para el proyecto muestra la dimensión que sus impulsores imaginan para este espacio. El complejo incluiría seis hoteles temáticos de lujo, una gran avenida dedicada a los países hispanoamericanos, una zona de feria internacional de productos y un área comercial y de restaurantes.

Imagen de la Ciudad Hispánica. / Loabre

A ello se sumarían un auditorio para grandes conciertos y eventos, una recreación de una fortaleza militar, un espacio inspirado en el galeón de Manila, plazas y zonas de encuentro, un jardín botánico e invernadero de plantas exóticas y un camping. El proyecto contempla también diferentes espacios destinados a la actividad universitaria y cultural, con edificios concebidos para usos modernos.

La imagen difundida por sus promotores dibuja así una especie de gran ciudad temática alrededor de un espacio central de agua, con diferentes áreas conectadas entre sí y con la intención de convertir la Hispanidad en el hilo conductor de toda la propuesta.

El presupuesto sería de unos 700 millones de euros, pero con una previsión de 300 millones de ingresos anuales y la creación de 700 puestos de trabajo directos y otros 3 mil indirectos.

Trujillo y Santa Cruz de la Sierra, unidos por la historia

La propuesta también ha encontrado eco en la cacereña Santa Cruz de la Sierra, una localidad estrechamente vinculada a la historia americana y, especialmente, a la ciudad homónima de Bolivia. La localidad recuerda su relación con Ñuflo de Chaves, fundador de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia, y con los más de 50 hombres que partieron desde estas tierras hacia 'las Américas'.

Precisamente por ese vínculo histórico, Santa Cruz de la Sierra ha querido apoyar el proyecto de Ciudad Hispánica y participar activamente en su construcción, entendiendo la iniciativa como un espacio de encuentro, conocimiento y cooperación entre las comunidades hispánicas.

En este contexto se ha celebrado en la localidad el I Congreso 'Ciudad Hispánica', junto al VI Seminario de Desarrollo Sostenible Ecocruz 26-España, como muestra de ese compromiso y de los lazos que todavía unen a ambos territorios.

La alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Belén Corredera, junto a miembros del proyecto / CEDIDA

El encuentro abordó cuestiones relacionadas con la historia, el turismo, el patrimonio, el medio ambiente y la cultura, además de poner el foco en las relaciones entre las comunidades hispánicas.

Desde Santa Cruz de la Sierra cacereña se defiende que la Hispanidad no debe entenderse únicamente como un recuerdo del pasado, sino como "un patrimonio vivo, una historia compartida y una oportunidad para construir juntos el futuro". En la misma localidad ya se celebró en julio la presentación del proyecto.

Una apuesta de gran dimensión para Trujillo

El proyecto presentado plantea, por tanto, una actuación de grandes dimensiones y con diferentes vertientes. La recreación de elementos históricos conviviría con espacios destinados al turismo, la restauración, el comercio, la cultura, la formación y los eventos.

Entre los elementos que aparecen en la propuesta se encuentran también una avenida de los países hispanoamericanos, una zona destinada a productos internacionales y diferentes espacios de vinculación universitaria y cultural.

Sus promotores defienden que la iniciativa puede servir para poner en valor la historia compartida entre España e Iberoamérica, pero también para generar actividad económica y nuevas oportunidades para Trujillo y el conjunto de Extremadura.

Por el momento, se trata de un proyecto promovido por una asociación y pendiente de concretar en todos sus aspectos, pero la iniciativa ya ha comenzado a buscar apoyos y a establecer vínculos con territorios americanos.