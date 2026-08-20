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Inspección técnica de vehículos

Miajadas estrena su nueva ITV móvil para acercar las inspecciones a vecinos de una veintena de municipios

La nueva unidad móvil prestará servicio inicialmente hasta finales de 2026, facilitando el acceso a la revisión obligatoria para turismos y furgonetas

Nueva ITV móvil de Miajadas.

Nueva ITV móvil de Miajadas. / Grupo Itevebasa

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Pablo Parra

Cáceres

Cumplir con la inspección técnica de vehículos (ITV) será desde este jueves un trámite más cercano para los vecinos de Miajadas y de buena parte de su entorno. La nueva estación ITV móvil de Miajadas comienza a funcionar este 20 de agosto, fruto del compromiso conjunto de la Dirección General de Transportes de la Junta de Extremadura y de Itevebasa, empresa concesionaria del servicio.

La nueva unidad prestará servicio inicialmente hasta finales de 2026 y nace con el objetivo de facilitar el acceso a una revisión obligatoria que, además de garantizar el correcto estado de los vehículos, resulta fundamental para la seguridad vial y la protección del medio ambiente.

Su puesta en funcionamiento permitirá atender directamente a los vecinos de Miajadas y de cerca de una veintena de municipios de su entorno, evitando desplazamientos hasta otras estaciones y acercando el servicio a una zona con una importante actividad económica y de población.

Hasta 2.500 inspecciones al mes

La estación móvil comienza con una capacidad aproximada de 800 citas mensuales, aunque las instalaciones están preparadas para alcanzar las 2.500 inspecciones al mes si la demanda lo requiere.

Eso sí, la unidad tendrá limitado el tipo de vehículos que puede inspeccionar. Estará destinada exclusivamente a turismos y furgonetas, mientras que quienes necesiten pasar la ITV con motocicletas, ciclomotores o vehículos pesados deberán continuar acudiendo a las estaciones habituales de Don Benito o Logrosán.

Nueva ITV móvil de Miajadas.

Nueva ITV móvil de Miajadas. / Grupo Itevebasa

Ricardo Pérez, CEO de Itevebasa, destaca que la nueva instalación busca precisamente "acercar el servicio de ITV al ciudadano, reducir desplazamientos y seguir mejorando la capacidad de atención en Extremadura".

Pérez considera además que Miajadas supone una ubicación estratégica para atender a los municipios de su entorno y contribuir a descongestionar otras estaciones de la zona. La nueva unidad permitirá, según señala, "reforzar la capacidad de servicio de las estaciones de Don Benito, Logrosán y Trujillo".

Dónde está y cómo pedir cita

La nueva ITV móvil se encuentra en el polígono industrial 1 de Mayo, calle Fundidores, 26, de Miajadas. El horario de atención será de lunes a viernes, de 7.30 a 15.00 horas.

Las citas ya están disponibles desde este 20 de agosto y pueden gestionarse a través del portal oficial de Somos ITV.

Por tanto, los conductores de turismos y furgonetas de Miajadas y de los municipios cercanos ya pueden utilizar esta nueva unidad sin necesidad de desplazarse a otras localidades para realizar la inspección.

Más de 12 años de servicio en Extremadura

Itevebasa cuenta con más de 43 años de experiencia en el sector de la inspección técnica de vehículos y presta alrededor de 1,5 millones de servicios al año.

En Extremadura, donde lleva más de 12 años, dispone actualmente de 12 estaciones fijas y 15 unidades móviles, además de un equipo formado por más de 220 profesionales.

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La incorporación de la unidad de Miajadas amplía así la red disponible en la región y permite acercar un servicio obligatorio a los conductores de una parte de la provincia de Cáceres, con la previsión de mantener esta estación operativa hasta finales de 2026.

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