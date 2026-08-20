Moraleja homenajeará al matemático Rubén Domínguez Chaparro en el Día de Extremadura

El Ayuntamiento de Moraleja celebrará el próximo 8 de septiembre, Día de Extremadura, la octava edición del homenaje 'Extremadura eres tú', una iniciativa con la que el municipio reconoce cada año a personas vinculadas a la región por su talento, esfuerzo y trayectoria.

El acto se celebrará a las 12.00 horas en el parque Félix Rodríguez de la Fuente y tendrá como protagonista en esta ocasión a Rubén Domínguez Chaparro, matemático e investigador que desarrolla su actividad profesional en el Proyecto Galileo de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Un reconocimiento al talento extremeño

La elección de Domínguez Chaparro responde a la intención del Consistorio de poner en valor una trayectoria ligada a la investigación y la ciencia, además de convertirla en un ejemplo para las nuevas generaciones extremeñas.

El homenaje busca así poner rostro al talento que sale de Extremadura y reconocer a quienes, a través de su trabajo y dedicación, contribuyen a llevar el nombre de la región más allá de sus fronteras. En este caso, el protagonista desarrolla su carrera en un ámbito tan ligado a la investigación y la tecnología como el de la Agencia Espacial Europea.

Desde el Ayuntamiento de Moraleja defienden que reconocer el talento también es una forma de construir futuro, especialmente cuando se trata de referentes vinculados a campos como las matemáticas, la investigación y la tecnología.

El acto tendrá además lugar en una fecha especialmente señalada para los extremeños, por lo que permitirá reivindicar ese vínculo entre Extremadura y quienes, pese a desarrollar su trayectoria profesional fuera de la región, siguen llevando su nombre consigo.

Ocho años reconociendo a extremeños

Con la elección de Rubén Domínguez Chaparro, 'Extremadura eres tú' alcanza su octava edición y continúa con una iniciativa que pretende reconocer públicamente a personas que representan valores como el esfuerzo, la dedicación, la capacidad y la excelencia.

Será, por tanto, un homenaje al talento científico extremeño en una jornada dedicada a la propia comunidad autónoma. El 8 de septiembre, Moraleja pondrá el foco en un matemático e investigador cuya trayectoria en el Proyecto Galileo de la ESA sirve al Consistorio como ejemplo del potencial que existe en Extremadura.