Una nueva estación de bombeo conecta dos puntos de vertido de Jaraíz de la Vera con la red de saneamiento

Jaraíz de la Vera ya tiene en funcionamiento una nueva Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) que permitirá conectar con la red general dos puntos de vertido que hasta ahora permanecían fuera del sistema de saneamiento. La infraestructura, cuya obra terminó el pasado mes de julio, ha supuesto una inversión de casi 900.000 euros, cofinanciados con fondos FEDER, y será gestionada a partir de ahora por el Ayuntamiento.

La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha visitado este jueves las instalaciones y ha explicado el motivo de una actuación que considera "muy necesaria". Aunque Jaraíz ya dispone de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR), la orografía de la zona impedía integrar dos puntos de vertido en la red, una situación que la nueva infraestructura viene a solucionar.

La EBAR se encuentra dentro de un edificio diseñado para concentrar distintas instalaciones relacionadas con el tratamiento y la gestión de las aguas residuales. En su interior dispone de una sala de pretratamiento, otra destinada a los cuadros eléctricos y al grupo electrógeno de emergencia, una sala para la torre de desodorización y un tanque de tormentas.

Galería | Mercedes Morán visita la nueva EBAR de Jaraíz de la Vera / Junta de Extremadura

La actuación no se ha limitado, por tanto, a la construcción de la estación de bombeo. También se han ejecutado las acometidas de agua potable y electricidad necesarias, además de un colector de vertido al cauce destinado a evacuar los caudales sobrantes en caso de que el tanque de tormentas alcance su capacidad máxima.

Asimismo, se ha construido una impulsión mediante una tubería de polietileno de alta densidad que permite llevar las aguas hasta su conexión con la red general de saneamiento.

Una obra para mejorar la gestión del agua

El objetivo de toda la actuación es acabar con los problemas asociados a esos puntos de vertido que no estaban integrados en el sistema y avanzar hacia una gestión más eficiente de las aguas residuales del municipio.

Morán ha defendido durante su visita la importancia de continuar invirtiendo en este tipo de infraestructuras, especialmente en un contexto en el que el agua se ha convertido en uno de los principales retos para Extremadura.

Galería | Mercedes Morán visita la nueva EBAR de Jaraíz de la Vera / Junta de Extremadura

"El agua es un bien imprescindible", ha señalado la consejera, que ha situado la actuación de Jaraíz dentro del conjunto de inversiones hidráulicas que está desarrollando la Junta de Extremadura en distintos puntos de la región.

Más de 100 millones de euros desde 2023

En este sentido, Morán ha cifrado en 100,5 millones de euros la inversión realizada por el Ejecutivo autonómico desde 2023 en obras relacionadas con el saneamiento y el abastecimiento de agua. Solo en materia de abastecimiento, la Junta asegura haber finalizado 40 actuaciones, con una inversión de unos 30 millones de euros. A ellas se suman otras 17 obras actualmente en ejecución y nueve más en fase de licitación.

La consejera también ha señalado que el Plan de Garantía y Calidad del Agua Potable, aprobado al inicio de la pasada legislatura y presentado por la presidenta de la Junta, María Guardiola, alcanza ya un 66% de cumplimiento.

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En cuanto al saneamiento y la depuración, se han terminado 16 obras con una inversión cercana a los 28 millones de euros, mientras que otras 12 actuaciones se encuentran actualmente en ejecución.

Morán ha asegurado que la Junta continuará con este esfuerzo inversor para garantizar que los ciudadanos dispongan de agua de calidad y un suministro adecuado con independencia del municipio en el que residan.

Durante la visita a la nueva EBAR de Jaraíz de la Vera, la consejera ha estado acompañada por el secretario general de Desarrollo del Territorio, Coordinación y Planificación Hídrica, Víctor Del Moral, el alcalde de Jaraíz, Luis Miguel Núñez, y personal técnico encargado de la actuación.