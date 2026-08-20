Fin a la polémica: la orquesta que no estuvo en Pinofranqueado se desmarca del lío

La polémica de las fiestas de Nuestra Señora de Pinofranqueado sigue dando de qué hablar cinco días después. Tras el duro comunicado del Ayuntamiento, el cruce de reproches entre las dos orquestas implicadas en los comentarios y la defensa de la formación que acudió a la localidad para sustituir a la originalmente contratada, que unos días antes anunció que tenía otra contratación, ha sido ahora la segunda orquesta la que se ha puesto en contacto con El Periódico Extremadura.

La Orquesta Athenea de Alcalá de Henares —la que actuó fue la asturiana— aclara que no tiene ningún conflicto ni con el Ayuntamiento de Pinofranqueado ni con la otra Orquesta Athenea. De hecho, viene a decir que se ha visto metida en un 'marrón' que le ha caído del cielo. "Nosotros ni siquiera fuimos, no pintamos nada".

La orquesta madrileña entra en juego cuando el alcalde de la localidad hurdana, José Luis Azabal, señala en el comunicado el vídeo que le hicieron llegar (el suyo y no el de la orquesta que acudió) y que, en comparación con lo que vieron el 15 de agosto, "no tenía nada que ver". Y es lógico, pues se trata de dos orquestas diferentes, aunque compartan el mismo nombre. Fue entonces cuando los madrileños señalaron una posible suplantación de identidad por parte de la otra formación, la asturiana.

La orquesta asturiana también se defendió

Esta, por su parte, se defendió asegurando que ellos enviaron su propio vídeo —que remitieron a este diario este miércoles— y presentaron su registro de marca, con el que pretendían demostrar que "no hemos suplantado a nadie". Además, enviaron vídeos de la actuación que, aunque no han sido publicados por este medio, muestran a gente bailando, cantando y pasándolo bien. Una imagen que, a juicio de la orquesta asturiana, "demuestra que el alcalde miente", después de que el regidor calificara de "bochornosa" su actuación.

Cedida

Volviendo a los madrileños, quieren dejar claro que el conflicto ha terminado, que no existe mala relación ni con el Ayuntamiento ni con la otra Orquesta Athenea y que tampoco tienen intención de presentar ninguna denuncia. Lo que sí harán será continuar llevando su música a aquellos rincones de España que quieran contar con ellos.