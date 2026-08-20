Una veintena de jóvenes de Cáceres refuerzan los valores democráticos en un campamento de la Diputación

Una veintena de jóvenes de la provincia de Cáceres han participado estos días en el Campamento de 'Valores Democráticos', una iniciativa de la Diputación Provincial de Cáceres que utiliza el ocio educativo para acercar a las nuevas generaciones los principios de la democracia y fomentar su participación activa en la sociedad.

La vicepresidenta de la institución provincial, Esther Gutiérrez, asistió este martes a las actividades programadas y compartió con los participantes un espacio de reflexión sobre los pilares del sistema democrático y las libertades.

Campistas del campamento. / Diputación de Cáceres

El programa ha combinado formación y ocio a través de debates, dinámicas de role-playing, talleres de comunicación y creación de podcasts, con los que los jóvenes han podido reflexionar sobre los principios básicos de la democracia, aprender a identificar la desinformación y reforzar su papel como agentes de cambio.

Durante la jornada del martes, los participantes tomaron parte en una actividad de sensibilización ambiental a cargo de la Fundación ATENEA y en una dinámica de debate en la que pudieron confrontar diferentes puntos de vista.

Democracia

También mantuvieron un encuentro con la vicepresidenta para hablar sobre los pilares del sistema democrático en España. Gutiérrez puso el foco en la importancia de fortalecer la democracia y el sistema de valores y libertades frente a las "olas antidemocráticas", además de insistir en la necesidad de fomentar el espíritu y el pensamiento crítico, especialmente entre los jóvenes.

La programación de la tarde estuvo centrada en el uso eficiente del agua y los recursos hídricos, junto a diferentes actividades de multiaventura. El campamento continuó este miércoles con sus últimas propuestas, entre ellas una excursión a La Vera y una visita guiada al Monasterio de Yuste, antes de poner punto final a la convivencia.

Imagen de los campistas, en la charla con Esther Gutiérrez. / Diputación de Cáceres

La despedida y el regreso de los participantes junto a sus familias están previstos para este jueves.

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La iniciativa, impulsada por la Diputación de Cáceres a través del Servicio de Memoria Histórica y Democrática, busca utilizar el ocio educativo como una herramienta para trabajar con los jóvenes valores como la participación ciudadana, la igualdad, la justicia social, el respeto a la diversidad y el pensamiento crítico.