Cultura
La cultura extremeña cruza fronteras: la Diputación mantiene su apoyo a las asociaciones de extremeños en Cataluña
La Asociación Cultural Extremeña 'Zurbarán' en Badalona recibe el apoyo de la Diputación de Cáceres para promover la cultura extremeña en Cataluña
La cultura extremeña también se mantiene viva lejos de la región, y buena parte de esa tarea recae en las asociaciones que, desde otros territorios, mantienen el vínculo con las raíces, las tradiciones y el patrimonio de Extremadura.
En este contexto, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, recibió este jueves a María Ángeles Pino, presidenta de la Asociación Cultural Extremeña 'Zurbarán', con sede en Badalona, y a José López León, presidente de Honor de la entidad. Durante el encuentro, Morales trasladó su compromiso de continuar colaborando con este tipo de colectivos, tanto dentro como fuera de Extremadura.
La reunión sirvió para poner en valor el trabajo que desarrolla la asociación en defensa y promoción de la identidad extremeña en Cataluña. Para Morales, las casas y asociaciones extremeñas cumplen una función que va más allá de la actividad cultural: son espacios de encuentro y unión entre territorios.
Estas entidades permiten mantener el contacto entre quienes tuvieron que abandonar Extremadura y sus municipios de origen, pero también ayudan a crear nuevos vínculos entre las comunidades de acogida y la región. En este caso, entre Cataluña y Extremadura, dos territorios que, según destacó el presidente provincial, "tienen muchas cosas en común".
Mantener las raíces lejos de Extremadura
Uno de los aspectos que Morales quiso destacar fue el papel de estas asociaciones entre las nuevas generaciones de extremeños que viven fuera de la región. Su actividad permite que los más jóvenes conozcan sus raíces y mantengan el contacto con las tradiciones y el patrimonio cultural de sus familias.
La relación entre la Diputación de Cáceres y la Asociación Cultural Extremeña "Zurbarán" cuenta además con un reconocimiento por parte de la propia entidad. Su directiva concedió a Morales el galardón 'Extremeño del Año', en reconocimiento a su apoyo a la cultura y a la diversidad.
Entre las principales iniciativas de la asociación se encuentra el Certamen Internacional de Pintura 'Zurbarán', una convocatoria con reconocimiento tanto nacional como internacional que se ha convertido en uno de los principales referentes culturales de la entidad.
Durante el encuentro, Morales agradeció a la directiva su trabajo y su compromiso con Extremadura y defendió la importancia de mantener ese vínculo incluso a cientos de kilómetros de la región.
"Mantener nuestras raíces, nuestra cultura y nuestra identidad allá donde estemos es también una forma de construir provincia y de fortalecer los vínculos entre extremeños y extremeñas", señaló.
La Diputación de Cáceres reafirmó así su intención de continuar respaldando a las asociaciones y colectivos que trabajan fuera de Extremadura para que la cultura extremeña siga presente, se transmita entre generaciones y continúe cruzando fronteras.
- La Policía Local de Malpartida de Plasencia lanza un llamamiento a la colaboración ciudadana contra la oleada de robos
- Pinofranqueado se niega a pagar la orquesta de sus fiestas tras un 'bochornoso espectáculo
- En estado crítico una joven de 22 años tras un accidente en Tejeda de Tiétar con tres heridos más
- Muere María Fernández Garrido, concejal de Deportes e Igualdad de Navaconcejo, tras una larga lucha contra el cáncer
- Los vídeos demuestran que el alcalde miente': la orquesta que tocó en Pinofranqueado se defiende tras la polémica
- La gran verbena gallega aterriza este verano en Malpartida de Cáceres
- La Terrona, la encina más grande del mundo, ultima un nuevo acceso renovado para atraer más turismo a Zarza de Montánchez
- King África suspende su actuación en Logrosán tras mojarse la mesa de sonido