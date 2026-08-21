La cultura extremeña cruza fronteras: la Diputación mantiene su apoyo a las asociaciones de extremeños en Cataluña

La cultura extremeña también se mantiene viva lejos de la región, y buena parte de esa tarea recae en las asociaciones que, desde otros territorios, mantienen el vínculo con las raíces, las tradiciones y el patrimonio de Extremadura.

En este contexto, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, recibió este jueves a María Ángeles Pino, presidenta de la Asociación Cultural Extremeña 'Zurbarán', con sede en Badalona, y a José López León, presidente de Honor de la entidad. Durante el encuentro, Morales trasladó su compromiso de continuar colaborando con este tipo de colectivos, tanto dentro como fuera de Extremadura.

La reunión sirvió para poner en valor el trabajo que desarrolla la asociación en defensa y promoción de la identidad extremeña en Cataluña. Para Morales, las casas y asociaciones extremeñas cumplen una función que va más allá de la actividad cultural: son espacios de encuentro y unión entre territorios.

Morales se reúne con la Asociación Cultural Extremeña Zurbarán. / Diputación de Cáceres

Estas entidades permiten mantener el contacto entre quienes tuvieron que abandonar Extremadura y sus municipios de origen, pero también ayudan a crear nuevos vínculos entre las comunidades de acogida y la región. En este caso, entre Cataluña y Extremadura, dos territorios que, según destacó el presidente provincial, "tienen muchas cosas en común".

Mantener las raíces lejos de Extremadura

Uno de los aspectos que Morales quiso destacar fue el papel de estas asociaciones entre las nuevas generaciones de extremeños que viven fuera de la región. Su actividad permite que los más jóvenes conozcan sus raíces y mantengan el contacto con las tradiciones y el patrimonio cultural de sus familias.

La relación entre la Diputación de Cáceres y la Asociación Cultural Extremeña "Zurbarán" cuenta además con un reconocimiento por parte de la propia entidad. Su directiva concedió a Morales el galardón 'Extremeño del Año', en reconocimiento a su apoyo a la cultura y a la diversidad.

Entre las principales iniciativas de la asociación se encuentra el Certamen Internacional de Pintura 'Zurbarán', una convocatoria con reconocimiento tanto nacional como internacional que se ha convertido en uno de los principales referentes culturales de la entidad.

Morales se reúne con la Asociación Cultural Extremeña Zurbarán. / Diputación de Cáceres

Durante el encuentro, Morales agradeció a la directiva su trabajo y su compromiso con Extremadura y defendió la importancia de mantener ese vínculo incluso a cientos de kilómetros de la región.

"Mantener nuestras raíces, nuestra cultura y nuestra identidad allá donde estemos es también una forma de construir provincia y de fortalecer los vínculos entre extremeños y extremeñas", señaló.

La Diputación de Cáceres reafirmó así su intención de continuar respaldando a las asociaciones y colectivos que trabajan fuera de Extremadura para que la cultura extremeña siga presente, se transmita entre generaciones y continúe cruzando fronteras.