Deporte, drones, orquestas y capeas: todo lo que prepara Trujillo para sus fiestas

Trujillo ya vive el ambiente de sus Fiestas Patronales en honor a la Santísima Virgen de la Victoria, que comenzaron esta semana con las primeras actividades deportivas y que se prolongarán hasta el próximo 12 de septiembre. Por delante quedan todavía las jornadas más importantes de una celebración que vuelve a combinar tradición, devoción, música y propuestas para todos los públicos.

El programa comenzó el pasado lunes 17 de agosto con los primeros torneos de voleibol y continúa estos días con diferentes competiciones deportivas. Baloncesto, balonmano, fútbol sala, tenis, petanca, ajedrez, dardos, rana, futbolín o mini golf forman parte de una programación que ha reservado un espacio tanto para los más pequeños como para los mayores de 14 años.

Las actividades deportivas continuarán durante los próximos días, junto a propuestas infantiles como juegos acuáticos y terrestres, marionetas o parques hinchables.

Pero será a partir de la próxima semana cuando las fiestas comiencen a entrar en sus días más tradicionales. El jueves 27 de agosto está prevista la bajada de la imagen de la Virgen de la Victoria desde el Patio de Armas del Castillo y su posterior procesión hasta la iglesia de San Martín de Tours.

Al día siguiente, el viernes 28, se celebrarán diferentes actos religiosos, entre ellos el pregón a cargo de Jesús Domínguez Cuesta, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre, además de una vigilia eucarística y el concierto de EGB en la Plaza Mayor.

La Salve, uno de los momentos centrales

Uno de los momentos más esperados llegará el sábado 5 de septiembre, con el tradicional besapiés a la Virgen de la Victoria y los diferentes actos religiosos programados durante la jornada.

La noche estará marcada por uno de los momentos más especiales de las fiestas: el canto del Himno Salve a la Virgen, previsto a las 22.00 horas en la Plaza Mayor y acompañado por la Banda de Música 'Antonio Flores'. A continuación tendrá lugar un espectáculo de drones y, a las 23.00 horas, la actuación de la Orquesta Stradivarius. A medianoche llegará el tradicional chupinazo de las fiestas a cargo de las peñas.

Cartel de las Fiestas Patronales de Trujillo 2026. / EL PERIÓDICO

La alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, destaca en el programa festivo el carácter especial de estos días y anima a los vecinos a llenar las calles de "alegría, convivencia y orgullo por lo nuestro".

La regidora también pone el foco en el carácter emotivo de la Salve, un momento en el que, año tras año, la Plaza Mayor reúne a vecinos y trujillanos que regresan a la ciudad durante estas fechas.

Música, capeas y actividades hasta el 12 de septiembre

La programación continuará durante la primera semana de septiembre con una combinación de actos religiosos y propuestas festivas. El lunes 7 habrá encierro infantil, capeas y una fiesta de los 80, mientras que el martes 8 se celebrará el desembarque de reses y nuevas capeas en la Plaza de Toros.

El miércoles 9 será el turno de nuevas actividades infantiles y del concierto de Garnacha Pop y DJ Chini en el Paseo Ruiz de Mendoza. El jueves 10 actuarán Happy Bananna y DJ Elena Anpi.

Ya el viernes 11 de septiembre tendrá lugar la apertura de la Plaza de Toros, junto a una capea nocturna, mientras que el sábado 12 llegará el cierre de las fiestas con una capea especial para mujeres y el concierto de Los Aslandticos en la Plaza Mayor.

Durante estas semanas también pasarán por los escenarios de Trujillo formaciones como Tucán, EGB o Stradivarius, además de diferentes DJs y espectáculos infantiles.

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De esta forma, Trujillo encara las próximas semanas con todavía buena parte de sus fiestas por delante, en una programación que busca mantener la actividad en las calles hasta mediados de septiembre y que tendrá en la Virgen de la Victoria, la tradición religiosa y las noches de música sus principales puntos de encuentro.