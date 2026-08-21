La Diputación de Cáceres lanza ocho cursos gratuitos para desempleados con 120 plazas

La Diputación de Cáceres, a través del proyecto ISLA V, ha abierto el plazo de inscripción para ocho nuevos itinerarios formativos gratuitos dirigidos a personas desempleadas de la provincia. La convocatoria suma 120 plazas, repartidas en ocho municipios, y combina formación teórica, prácticas profesionales en empresas y la posibilidad de acceder a ayudas económicas por asistencia.

La programación busca adaptar la formación a las necesidades del tejido productivo de cada territorio y ofrecer a las personas participantes herramientas que puedan facilitar su incorporación al mercado laboral o abrirles nuevas vías de empleo.

Cada uno de los itinerarios cuenta con 15 plazas y una duración diferente en función de la especialidad. Entre las opciones disponibles se encuentra el curso de Comercio electrónico y dropshipping, de 330 horas, que se desarrollará en Pajares de la Rivera, en Riolobos.

También se impartirá formación en Actividades auxiliares de almacén, con manejo de carretillas y plataformas elevadoras de personas, con una duración de 280 horas y presencia en Garrovillas, Valdastillas y Talayuela.

Imagen de la formación. / Diputación de Cáceres

La oferta incluye además Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, de 545 horas, en Holguera; Servicios auxiliares de peluquería y cuidados estéticos, de 445 horas, en Coria; y Operaciones básicas de cocina y corte de jamón, de 430 horas, en Alcuéscar.

A esta programación se añadirá próximamente un nuevo itinerario de Panadería y repostería artesana, de 260 horas, que se desarrollará en Santibáñez el Bajo y cuyo inicio está previsto para noviembre.

Formación y experiencia en empresas

Uno de los principales atractivos de estos itinerarios es que la formación no se limita a las aulas. Los participantes realizarán prácticas profesionales tutorizadas en empresas del entorno, con el objetivo de que puedan adquirir experiencia en situaciones reales de trabajo y aplicar los conocimientos aprendidos durante el curso.

Galería | Quince personas concluyen su formación en seguridad privada gracias al proyecto ISLA V / Diputación de Cáceres

Además, las personas que cumplan los requisitos establecidos podrán optar a una ayuda económica por asistencia. Para acceder a ella será necesario, entre otras condiciones, cumplir el criterio económico y adquirir la condición de persona formada.

Quién puede participar

La convocatoria está dirigida a personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en el SEXPE y empadronadas en la provincia de Cáceres. Tendrán preferencia quienes residan en el municipio en el que se desarrolla cada itinerario.

Las solicitudes ya pueden presentarse a través del Registro Electrónico, de manera presencial en mancomunidades o ayuntamientos, en la Sede Electrónica de la Diputación de Cáceres o mediante cualquier otro procedimiento contemplado por la normativa vigente.

Los modelos de solicitud, la documentación necesaria y toda la información sobre los cursos pueden consultarse en el portal de la Agencia de Empleo de la Diputación de Cáceres, así como en las mancomunidades y ayuntamientos participantes.

Imagen de la formación. / Diputación de Cáceres

El proyecto ISLA V está cofinanciado en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dentro del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (ÉFESO) correspondiente al periodo 2021-2027.

Las personas interesadas pueden obtener más información a través de la Agencia de Empleo de la Diputación de Cáceres, del correo islav@dip-caceres.es o de los teléfonos 927 18 95 28 y 682 11 17 49.