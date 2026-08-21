Empleo
La Diputación de Cáceres lanza ocho cursos gratuitos para desempleados con 120 plazas
Ocho municipios cacereños acogerán los itinerarios formativos gratuitos del proyecto ISLA V, incluyendo prácticas en empresas
La Diputación de Cáceres, a través del proyecto ISLA V, ha abierto el plazo de inscripción para ocho nuevos itinerarios formativos gratuitos dirigidos a personas desempleadas de la provincia. La convocatoria suma 120 plazas, repartidas en ocho municipios, y combina formación teórica, prácticas profesionales en empresas y la posibilidad de acceder a ayudas económicas por asistencia.
La programación busca adaptar la formación a las necesidades del tejido productivo de cada territorio y ofrecer a las personas participantes herramientas que puedan facilitar su incorporación al mercado laboral o abrirles nuevas vías de empleo.
Cada uno de los itinerarios cuenta con 15 plazas y una duración diferente en función de la especialidad. Entre las opciones disponibles se encuentra el curso de Comercio electrónico y dropshipping, de 330 horas, que se desarrollará en Pajares de la Rivera, en Riolobos.
También se impartirá formación en Actividades auxiliares de almacén, con manejo de carretillas y plataformas elevadoras de personas, con una duración de 280 horas y presencia en Garrovillas, Valdastillas y Talayuela.
La oferta incluye además Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, de 545 horas, en Holguera; Servicios auxiliares de peluquería y cuidados estéticos, de 445 horas, en Coria; y Operaciones básicas de cocina y corte de jamón, de 430 horas, en Alcuéscar.
A esta programación se añadirá próximamente un nuevo itinerario de Panadería y repostería artesana, de 260 horas, que se desarrollará en Santibáñez el Bajo y cuyo inicio está previsto para noviembre.
Formación y experiencia en empresas
Uno de los principales atractivos de estos itinerarios es que la formación no se limita a las aulas. Los participantes realizarán prácticas profesionales tutorizadas en empresas del entorno, con el objetivo de que puedan adquirir experiencia en situaciones reales de trabajo y aplicar los conocimientos aprendidos durante el curso.
Además, las personas que cumplan los requisitos establecidos podrán optar a una ayuda económica por asistencia. Para acceder a ella será necesario, entre otras condiciones, cumplir el criterio económico y adquirir la condición de persona formada.
Quién puede participar
La convocatoria está dirigida a personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en el SEXPE y empadronadas en la provincia de Cáceres. Tendrán preferencia quienes residan en el municipio en el que se desarrolla cada itinerario.
Las solicitudes ya pueden presentarse a través del Registro Electrónico, de manera presencial en mancomunidades o ayuntamientos, en la Sede Electrónica de la Diputación de Cáceres o mediante cualquier otro procedimiento contemplado por la normativa vigente.
Los modelos de solicitud, la documentación necesaria y toda la información sobre los cursos pueden consultarse en el portal de la Agencia de Empleo de la Diputación de Cáceres, así como en las mancomunidades y ayuntamientos participantes.
El proyecto ISLA V está cofinanciado en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dentro del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (ÉFESO) correspondiente al periodo 2021-2027.
Las personas interesadas pueden obtener más información a través de la Agencia de Empleo de la Diputación de Cáceres, del correo islav@dip-caceres.es o de los teléfonos 927 18 95 28 y 682 11 17 49.
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