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Empleo

Miajadas acogerá una sesión gratuita para desempleados y emprendedores sobre empleo y autoempleo

Red Autónomos presentará sus servicios en una jornada que pretende facilitar el contacto directo entre la ciudadanía y los recursos públicos de formación.

Cartel del proyecto.

Cartel del proyecto. / Red Autónomos

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Pablo Parra

Cáceres

Miajadas acogerá el próximo martes una sesión grupal dirigida a personas desempleadas, autónomos y emprendedores que busquen nuevas oportunidades laborales o quieran poner en marcha un proyecto empresarial.

El encuentro, que comenzará a las 19.00 horas, está organizado por Red Autónomos dentro del proyecto "Capacita-Impulsa Formación Autónomos 360º", una iniciativa subvencionada por el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) de la Junta de Extremadura y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Miajadas y su Agencia de Empleo y Desarrollo Local.

La sesión pretende acercar a la ciudadanía los recursos de empleo, formación y emprendimiento disponibles, ofreciendo orientación y acompañamiento para quienes quieran mejorar sus competencias profesionales, acceder al mercado laboral o explorar el autoempleo.

Formación y nuevas oportunidades

Durante el encuentro se darán a conocer herramientas para mejorar la empleabilidad, así como diferentes itinerarios formativos adaptados a las necesidades de cada persona. También se abordarán las posibilidades que ofrece el emprendimiento como vía de desarrollo profesional.

Además, Red Autónomos presentará los servicios que ofrece tanto a quienes están pensando en iniciar un negocio como a aquellas personas que buscan reforzar sus conocimientos y competencias para mejorar sus opciones laborales.

Cartel del proyecto.

Cartel del proyecto. / Red Autónomos

El objetivo es facilitar un contacto más directo entre la ciudadanía y los recursos públicos existentes, especialmente para aquellas personas que pueden desconocer las posibilidades de orientación, formación y asesoramiento a las que pueden acceder.

El presidente de Red Autónomos, Francisco Ferrera, ha destacado precisamente la importancia de acercar estos recursos al territorio. "Es fundamental acercar a la ciudadanía los recursos públicos que las administraciones ponen a su disposición", ha señalado, al considerar que muchas personas desconocen las oportunidades existentes para mejorar su empleabilidad o emprender.

Ferrera también ha puesto el foco en la colaboración entre las distintas instituciones y entidades implicadas. A su juicio, el trabajo conjunto entre Red Autónomos, el SEXPE, la Junta de Extremadura y los ayuntamientos permite generar sinergias y ofrecer una respuesta más cercana a las necesidades de cada territorio.

Inscripción gratuita

La participación en la sesión será gratuita, aunque será necesario realizar una inscripción previa.

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Las personas interesadas podrán registrarse a través de la web de Red Autónomos, llamando al 911 97 67 48 o mediante el correo hola@redautonomos.es.

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