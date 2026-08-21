"El objetivo es que nadie sienta que estas fiestas le son ajenas"

Las Ferias y Fiestas de San Bartolomé son uno de los momentos más esperados del año en Valencia de Alcántara. ¿Qué significan estas fiestas para el municipio y qué espera de la edición de 2026?

Las Ferias y Fiestas de San Bartolomé representan uno de los grandes momentos de encuentro de Valencia de Alcántara. Son días en los que regresan muchos vecinos y vecinas que viven fuera, se reúnen las familias y nuestras calles recuperan una vitalidad muy especial. Constituyen una celebración de nuestra identidad, nuestras tradiciones y nuestra forma de acoger a quienes nos visitan. De la edición de 2026 esperamos, ante todo, que se desarrolle con alegría, convivencia y normalidad. Hemos preparado una programación amplia para que todas las generaciones encuentren su espacio y para que vecinos, emigrantes y visitantes disfruten juntos. Deseamos que sean unas fiestas participativas, seguras y capaces de dejar un buen recuerdo en todas las personas que se acerquen a Valencia de Alcántara. El programa abarca propuestas muy distintas, desde conciertos y verbenas hasta concursos populares, deporte y actividades para niños y mayores.

Cartel de las Ferias y Fiestas de San Bartolomé en Valencia de Alcántara. / Rocio ML

¿Qué criterio ha seguido el ayuntamiento para intentar llegar a públicos tan diferentes?

El criterio principal ha sido diseñar unas fiestas abiertas, inclusivas y variadas. Valencia de Alcántara cuenta con una sociedad muy diversa y entendemos que la programación debe responder a distintas edades, gustos y formas de disfrutar de estos días. Por eso combinamos las actividades más tradicionales con conciertos, verbenas, propuestas deportivas, concursos populares, espectáculos infantiles y actos dirigidos a nuestros mayores. También hemos intentado distribuir las actividades en diferentes horarios y espacios, buscando un equilibrio entre la Plaza de la Constitución, el recinto ferial y otros lugares del municipio. El objetivo es que nadie sienta que estas fiestas le son ajenas y que cada persona pueda encontrar una propuesta con la que identificarse. La proclamación de la Reina, las Damas y el Míster y el pregón de Jesús Reyes volverán a abrir una de las noches centrales de las fiestas.

Reina de las Fiestas, Emma López Márquez. / EL PERIÓDICO

¿Qué importancia sigue teniendo mantener este tipo de tradiciones?

Estas tradiciones forman parte de la memoria sentimental de muchas generaciones de valencianos y valencianas. La proclamación de la Reina, las Damas y el Míster simboliza la participación de la juventud y su incorporación a una celebración que ha ido transmitiéndose de padres a hijos. El pregón, además, es siempre un momento de emoción porque permite contemplar Valencia de Alcántara a través de la experiencia y las palabras de una persona vinculada a nuestra localidad. Este año tendremos el privilegio de escuchar a Jesús Reyes, que será el encargado de abrir oficialmente nuestras fiestas. Mantener estas costumbres no significa permanecer anclados en el pasado, sino conservar aquello que nos identifica y adaptarlo a la sociedad actual. El Día del Turista incluye gastronomía, concursos populares y una corrida con Sebastián Castella, Borja Jiménez y Tomás Rufo.

Damas de honor y del Emigrante. / EL PERIÓDICO

¿Qué papel juegan las fiestas a la hora de atraer visitantes y promocionar Valencia de Alcántara fuera de la comarca?

Las fiestas constituyen un magnífico escaparate para mostrar todo lo que Valencia de Alcántara puede ofrecer. Muchas personas llegan atraídas por la programación y descubren un municipio con un extraordinario patrimonio histórico, natural y cultural, una gastronomía de gran calidad y una población hospitalaria. El Día del Turista refleja muy bien esa capacidad de promoción, porque reúne gastronomía, convivencia, actividades populares y un cartel taurino de primer nivel, integrado por Sebastián Castella, Borja Jiménez y Tomás Rufo. Queremos que quienes nos visiten por primera vez durante San Bartolomé encuentren razones para regresar y para recomendar Valencia de Alcántara como destino durante todo el año, no solamente en sus días festivos. La programación taurina tiene bastante presencia, con la corrida del día 23 y las tradicionales vaquillas del aguardiente y de la tarde de San Bartolomé.

Míster de las fiestas, Alonso Honrado Cilleros. / EL PERIÓDICO

¿Qué peso tienen estos festejos dentro de la identidad de las fiestas?

Los festejos taurinos poseen un importante arraigo histórico y social en las Ferias y Fiestas de San Bartolomé. Tanto la corrida como las tradicionales vaquillas forman parte de una celebración que muchas generaciones han vivido y transmitido a lo largo del tiempo. Este año se ha realizado un esfuerzo para ofrecer una corrida atractiva, con tres figuras destacadas y una ganadería de prestigio, al tiempo que se mantienen las vaquillas del aguardiente y de la tarde de San Bartolomé, dos citas profundamente ligadas al ambiente festivo de la localidad. Son actividades que cuentan con un público muy fiel y que contribuyen a atraer visitantes, siempre dentro del cumplimiento riguroso de las condiciones de seguridad y de la normativa vigente. Asociaciones como Los Castúos, Fomento de Artesanos, la Asociación de Pensionistas San Bartolomé, La Cigüeña o colectivos culturales participan directamente en numerosos actos.

«Las fiestas constituyen un magnífico escaparate para mostrar todo lo que ofrecemos» ALBERTO PIRIS — ALCALDE DE VALENCIA DE ALCÁNTARA

¿Serían posibles unas fiestas como estas sin la implicación del tejido asociativo local?

Sería muy difícil entender nuestras fiestas sin la implicación del tejido asociativo. El ayuntamiento coordina, organiza y aporta los recursos necesarios, pero buena parte del alma de la programación procede del trabajo, las ideas y la generosidad de las asociaciones y colectivos locales. Los Castúos, Fomento de Artesanos, la Asociación de Pensionistas San Bartolomé, La Cigüeña y las distintas entidades culturales, deportivas y sociales hacen posible que muchas actividades mantengan su carácter popular y participativo. Su colaboración demuestra que Valencia de Alcántara es un municipio dinámico y con una sociedad civil comprometida. Desde el Ayuntamiento solamente podemos agradecerles su disponibilidad y reconocer públicamente una labor que, en muchas ocasiones, realizan de manera voluntaria y desinteresada. La música ocupa buena parte de las noches, con Crin Rock Band, orquestas, sesiones de DJ y un tributo a Camela.

«Queremos unas fiestas alegres, pero también respetuosas y seguras» ALBERTO PIRIS — ALCALDE DE VALENCIA DE ALCÁNTARA

¿Qué se ha buscado este año al diseñar la oferta musical?

Hemos buscado variedad y capacidad para conectar con públicos diferentes. La música es uno de los principales elementos de encuentro durante las fiestas y por eso el programa combina el directo de Crin Rock Band, las grandes verbenas populares, las sesiones de DJ dirigidas especialmente al público joven y un tributo a Camela, cuya música es conocida por varias generaciones. También hemos querido que las noches tengan ambientes distintos y que la oferta musical acompañe a cada jornada sin resultar repetitiva. El propósito es que jóvenes, adultos y mayores puedan compartir los espacios festivos y disfrutar de una programación reconocible, animada y adecuada para unas celebraciones de estas características.

El 25 de agosto está dedicado al Día del Niño y al Día del Mayor, con piscina gratuita, parque acuático, la proclamación del Alcalde y Alcaldesa Mayor y precios reducidos en las atracciones. ¿Por qué era importante reservar una jornada específicamente para estas dos generaciones?

Los niños representan el futuro de Valencia de Alcántara y nuestros mayores son quienes han construido la localidad que hoy disfrutamos. Dedicarles una jornada conjunta tiene un valor simbólico muy especial, porque une a dos generaciones esenciales para la vida del municipio. La piscina gratuita, el parque acuático y la reducción de precios en las atracciones permiten que las familias puedan disfrutar de una jornada pensada especialmente para los más pequeños. Por su parte, la proclamación del Alcalde y la Alcaldesa Mayor es una forma entrañable de reconocer públicamente a quienes atesoran nuestra memoria y experiencia. Queremos que tanto la infancia como las personas mayores se sientan protagonistas y participen activamente en las fiestas. Durante estos días aumenta notablemente la población y la actividad en las calles.

«Cada visitante satisfecho se convierte en una persona que puede regresar» ALBERTO PIRIS — ALCALDE DE VALENCIA DE ALCÁNTARA

¿Qué dispositivo ha preparado el ayuntamiento en materia de seguridad, limpieza y servicios para responder a esa afluencia?

El Ayuntamiento ha planificado un dispositivo especial acorde con el incremento de población, los horarios y la concentración de actividades. Existe una coordinación previa entre la Policía Local, la Guardia Civil, Protección Civil, los servicios sanitarios, los equipos municipales y las empresas responsables de los distintos espectáculos. También se refuerzan los servicios de limpieza y recogida de residuos, especialmente en los lugares de mayor afluencia y después de los actos nocturnos. Se presta atención a los accesos, la ordenación del tráfico, las zonas de aparcamiento, el recinto ferial y los espacios donde se celebran las principales actividades. Pedimos igualmente la colaboración ciudadana, porque la seguridad, la limpieza y el cuidado de los espacios públicos son responsabilidades compartidas. Queremos unas fiestas alegres, pero también respetuosas y seguras.

Más allá de los días de fiesta, ¿qué repercusión espera que tengan estas jornadas para la hostelería, el comercio y la imagen turística de Valencia de Alcántara, y qué mensaje lanzaría a quienes estén pensando en visitar el municipio durante San Bartolomé?

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Las Ferias y Fiestas generan una repercusión económica muy importante. El aumento de visitantes beneficia directamente a la hostelería, el comercio, los alojamientos y numerosos servicios locales. Pero su efecto va más allá de esos días, porque cada visitante satisfecho se convierte en una persona que puede regresar, recomendar el municipio y contribuir a difundir nuestra imagen. Valencia de Alcántara posee suficientes atractivos para consolidarse como destino durante todo el año: el Barrio Gótico, el patrimonio megalítico, la campiña, nuestra riqueza natural, la gastronomía y una ubicación privilegiada junto a Portugal. San Bartolomé es una magnífica puerta de entrada para conocerlos. A quienes estén pensando en visitarnos les diría que vengan con ganas de participar y de sentirse parte de la celebración. Encontrarán una programación diversa, una localidad llena de vida y, sobre todo, la hospitalidad de los valencianos y valencianas. Valencia de Alcántara abre sus puertas durante San Bartolomé y recibe con los brazos abiertos a todas las personas que quieran compartir con nosotros estos días tan especiales.