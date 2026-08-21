Sebastián Castella, Tomás Rufo, y Borja Jiménez, cartel de lujo

La tradición continúa, año tras año. Valencia de Alcántara volverá a reservar un espacio destacado a los festejos taurinos durante su Feria y Fiestas de San Bartolomé 2026. La programación tendrá como principal cita una corrida de toros el domingo 23 de agosto, a las 18.30 horas, con un cartel formado por Sebastián Castella, Borja Jiménez y Tomás Rufo.

Los carteles de la feria taurina fueron presentados en el Centro Cultural Conventual Santa Clara, donde se dieron a conocer los detalles de un festejo para el que se lidiarán seis toros de la ganadería de Orive.

La corrida se integra en las celebraciones de San Bartolomé, que se desarrollan durante estos días en Valencia de Alcántara y que incluyen también música, actividades populares y propuestas organizadas por diferentes asociaciones del municipio.

Castella, Borja Jiménez y Tomás Rufo, el 23 de agosto

Los tres matadores harán el paseíllo en la Plaza de Toros de Valencia de Alcántara durante la tarde del domingo. El francés Sebastián Castella compartirá cartel con Borja Jiménez y Tomás Rufo en una terna que constituye uno de los principales reclamos de la programación de las fiestas de este año.

El festejo comenzará a las 18.30 horas y contará con seis astados de Orive. La jornada del 23 de agosto está señalada además en el programa oficial como Día del Turista, con distintas actividades a lo largo del día antes de la corrida y programación musical durante la noche.

Dónde comprar las entradas Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada en varios establecimientos de Valencia de Alcántara: Café Bar Onde Domingo, Café Bar Artesanos y Halcón Viajes. También habrá venta en la taquilla de la Plaza de Toros el propio domingo 23 de agosto, desde las 11.00 horas.

Las vaquillas del aguardiente regresan el día de San Bartolomé

La programación taurina no terminará con la corrida. El lunes 24 de agosto, festividad local de San Bartolomé, llegará una de las citas tradicionales de las fiestas de Valencia de Alcántara: la suelta de vaquillas.

La primera comenzará muy temprano, a las 7.00 horas, con las conocidas vaquillas del aguardiente en la Plaza de Toros. Habrá una segunda suelta esa misma jornada a las 19.00 horas, de nuevo en el coso valenciano.

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Ambos festejos están organizados por el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara en colaboración con la Asociación Cultural Peña Festiva ‘Los Castúos’. La corrida del domingo y las dos sueltas del lunes concentran así la programación taurina de las Ferias y Fiestas de San Bartolomé 2026. El cartel de Sebastián Castella, Borja Jiménez y Tomás Rufo, junto con las vaquillas del aguardiente del día siguiente, permitirá enlazar una corrida con nombres reconocibles del escalafón con uno de los festejos populares vinculados tradicionalmente a las celebraciones de Valencia de Alcántara.