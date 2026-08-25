Dos detenidos por tráfico de drogas a menores y una supuesta agresión sexual en la comarca de Trujillo

La Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes situado en una vivienda de la comarca de Trujillo que, según la investigación, suministraba droga a menores de edad. La operación se ha saldado con dos personas detenidas y ha permitido además abrir una investigación por una supuesta agresión sexual cometida contra una menor en el mismo domicilio.

La investigación comenzó después de que los agentes recibieran información sobre la posible existencia de un punto de venta de drogas en el inmueble y sobre el consumo de estas sustancias por parte de menores en su interior. Las pesquisas permitieron reunir indicios que apuntaban a que la vivienda era utilizada de forma habitual para la adquisición y consumo de estupefacientes.

Uno de los elementos que agravó la investigación fue que, según la Guardia Civil, parte de los usuarios del inmueble eran menores de edad, a quienes presuntamente se facilitaba tanto el acceso a las sustancias como su consumo.

Imagen de la detención. / Guardia Civil

Paralelamente, los agentes tuvieron conocimiento de una supuesta agresión sexual sufrida por una menor en la vivienda. Las investigaciones permitieron identificar al presunto autor, un hombre que frecuentaba el inmueble, que posteriormente fue detenido.

Más de 1.000 dosis de ketamina

El operativo culminó el pasado 6 de agosto con el registro del domicilio investigado. Durante la intervención, los agentes localizaron y se incautaron de algo más de 1.000 dosis de ketamina, además de 14 gramos de hachís.

En la vivienda también fueron encontrados diferentes utensilios presuntamente destinados al pesaje, corte y distribución de las sustancias. Los agentes localizaron asimismo una plantación de marihuana en el patio interior del inmueble, cuyas plantas fueron intervenidas.

Como resultado del operativo, una de las personas fue detenida por su presunta implicación en un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, con el agravante de que las sustancias serían gravemente perjudiciales para la salud y se habrían facilitado a menores, así como por un supuesto delito contra la libertad sexual de menores.

Imagen de la droga incautada. / Guardia Civil

La segunda detención está relacionada con la investigación por la supuesta agresión sexual cometida contra una menor en la vivienda.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia-Plaza número 1 de Trujillo y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cáceres.

La operación ha sido desarrollada conjuntamente por el Equipo de Policía Judicial y el Equipo ROCA de Trujillo, junto con agentes de Seguridad Ciudadana de la Compañía de la Guardia Civil de Trujillo y efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cáceres.