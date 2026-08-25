Junta de Seguridad
Guadalupe prepara un amplio dispositivo de seguridad con más de un centenar de efectivos para el 8 de septiembre
La Guardia Civil desplegará 75 efectivos, que se sumarán a voluntarios de Protección Civil y medios sanitarios de Cruz Roja
El secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, José María Vivas, ha copresidido junto al alcalde de Guadalupe, José Miguel Martín, la Comisión Local de Seguridad celebrada con motivo de la Festividad de la Virgen de Guadalupe, que tendrá lugar el próximo 8 de septiembre, Día de Extremadura.
La reunión ha servido para coordinar el dispositivo especial que se desplegará en la localidad entre los días 6 y 9 de septiembre, coincidiendo con unas jornadas que reunirán a cientos de vecinos y visitantes y que este año tendrán además como contexto la celebración del Año Santo Guadalupense.
La Guardia Civil contará con un amplio despliegue durante estas fechas. En concreto, participarán 60 agentes de Seguridad Ciudadana, cinco efectivos de la Agrupación de Tráfico y diez agentes de la USECIC, lo que eleva a 75 el número de efectivos del instituto armado movilizados dentro del dispositivo.
A este operativo se sumarán 16 voluntarios de Protección Civil, procedentes de Guadalupe, Navalmoral de la Mata, Cañamero, Almaraz, Alía y Castañar. Su presencia permitirá reforzar las labores de prevención y atención ante posibles incidencias durante las celebraciones.
Refuerzo sanitario
El dispositivo contará también con medios sanitarios. Cruz Roja habilitará un puesto de socorro y desplegará dos ambulancias de soporte vital básico, además de un vehículo de intervención rápida.
La organización movilizará asimismo alrededor de 20 voluntarios, que estarán disponibles durante el desarrollo de las actividades para prestar asistencia en caso de que sea necesario.
Desde la Subdelegación del Gobierno se ha destacado la importancia de la coordinación entre los distintos cuerpos y servicios que participarán en el dispositivo para garantizar el normal desarrollo de las celebraciones.
"Guadalupe acogerá estos días a cientos de personas con motivo de la Festividad de la Virgen y el Año Santo Guadalupense. Hemos preparado un dispositivo coordinado para garantizar una celebración segura y animamos a vecinos y visitantes a disfrutar de estas jornadas con responsabilidad", ha señalado José María Vivas.
La localidad se prepara así para afrontar unos días de especial afluencia con un operativo que estará activo durante cuatro jornadas y que combinará seguridad, tráfico, protección civil y asistencia sanitaria.
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