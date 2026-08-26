25 farmacias rurales de Cáceres podrán beneficiarse de las nuevas ayudas de la Diputación

La Diputación de Cáceres destinará 50.000 euros a apoyar el mantenimiento de las oficinas de farmacia rurales que atraviesan dificultades para garantizar su viabilidad económica. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 162, está dirigida a las farmacias reconocidas como de Viabilidad Económica Comprometida (VEC) que se encuentren ubicadas en municipios o entidades locales menores de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

El objetivo de esta línea de ayudas es contribuir a mantener abiertos estos establecimientos y garantizar el acceso de la población rural a los medicamentos y a la atención farmacéutica. La iniciativa busca además favorecer la permanencia de servicios básicos en localidades marcadas por la despoblación, el envejecimiento y la dispersión geográfica.

La cantidad de 50.000 euros se distribuirá entre todas las oficinas de farmacia que soliciten las ayudas y cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria. Se trata de subvenciones de carácter prepagable que podrán utilizarse para hacer frente a distintos gastos vinculados al funcionamiento de los establecimientos.

Galería | Robledillo de la Vera recupera su farmacia / Diputación de Cáceres

Entre ellos se incluyen los costes de personal, la cuota de autónomos del titular de la farmacia, los servicios relacionados con la receta electrónica, el alquiler del local, los suministros y el material fungible, además de reparaciones y determinadas tasas y tributos.

25 farmacias VEC en la provincia

Las farmacias de Viabilidad Económica Comprometida son establecimientos que, debido a su reducido volumen de facturación y a las características del territorio en el que prestan servicio, tienen dificultades para garantizar su sostenibilidad económica.

En concreto, la normativa establece este régimen para aquellas oficinas cuya facturación por dispensación de recetas es inferior a 12.500 euros mensuales o 235.000 euros anuales. Estos establecimientos reciben una compensación económica del Estado mediante un índice corrector de márgenes para evitar su cierre y participan además en programas de atención farmacéutica establecidos por la Administración sanitaria.

En la provincia de Cáceres existen 25 oficinas de farmacia calificadas como VEC, según los datos trasladados por representantes del sector y recogidos en el informe 'Estadísticas de colegiados y farmacias comunitarias 2025' del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Todas ellas están situadas en localidades de menos de 500 habitantes.

Galería | Robledillo de la Vera recupera su farmacia / Diputación de Cáceres

Son, por tanto, establecimientos ubicados en algunos de los municipios más pequeños de la provincia, donde su función va más allá de la propia dispensación de medicamentos. Para buena parte de la población, especialmente en los municipios con mayor envejecimiento, la farmacia constituye uno de los servicios sanitarios de proximidad más accesibles.

Un servicio esencial en los pueblos

La Diputación considera que garantizar la continuidad de estas oficinas resulta especialmente relevante en el medio rural, tanto por su dimensión sanitaria como por su impacto económico y social. Su mantenimiento contribuye al empleo y a la actividad de los pequeños municipios y permite que sus vecinos puedan disponer de atención farmacéutica sin necesidad de desplazarse a localidades de mayor tamaño.

La presencia de estas farmacias tiene especial importancia para personas mayores, pacientes crónicos, personas dependientes y otros colectivos con mayores dificultades para acceder a determinados servicios sanitarios.

La farmacia de Villamiel. / Cedida

La convocatoria establece un plazo de 20 días hábiles para presentar las solicitudes, contados desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOP. El trámite deberá realizarse a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cáceres.

La institución provincial pone así en marcha una línea de ayudas específica para unas farmacias que, por su ubicación y reducido volumen de actividad, presentan mayores dificultades para mantenerse abiertas, pero que desempeñan un papel fundamental en la prestación de servicios básicos en los municipios rurales de la provincia.