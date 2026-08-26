Condenado a seis meses de prisión tras huir con un camión robado en Miajadas a 150 km/h por la A-5

Un camión sustraído, una huida de 33 kilómetros por la A-5 y velocidades de hasta 150 kilómetros por hora. Así terminó la fuga de un conductor que trató de escapar de la Guardia Civil desde las proximidades de Miajadas hasta Navalmoral de la Mata, realizando maniobras temerarias que pusieron en grave riesgo al resto de usuarios de la autovía. El hombre ha sido condenado a seis meses de prisión y a permanecer dos años y un día sin permiso de conducir.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de agosto, cuando la Central Operativa de Tráfico (COTA) de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres alertó a las patrullas que se encontraban de servicio de la sustracción de un vehículo en Miajadas. El camión circulaba por la autovía A-5 en dirección a Madrid.

A partir de ese momento se estableció un dispositivo para localizarlo. Los agentes consiguieron avistar el vehículo a la altura del kilómetro 240 de la A-5 y ordenaron al conductor que se detuviera mediante las correspondientes señales reglamentarias. Sin embargo, el hombre hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes y continuó su huida, lo que dio comienzo a un seguimiento que se prolongó durante 33 kilómetros, hasta el término municipal de Navalmoral de la Mata.

A 150 kilómetros por hora con el camión

Durante la persecución, los guardias civiles comprobaron que el conductor circulaba a velocidades muy superiores a las permitidas para un vehículo destinado al transporte de mercancías. El camión, cuya velocidad máxima está limitada a 90 kilómetros por hora, llegó a alcanzar los 150. También comprobaron que el conductor había manipulado el tacógrafo, dejando inutilizado el dispositivo de limitación de velocidad del vehículo.

La velocidad no fue el único peligro durante la fuga. Según explica la Guardia Civil, el conductor realizó cambios bruscos de carril y diferentes maniobras evasivas para evitar ser interceptado, poniendo en grave riesgo a los demás conductores que circulaban en ese momento por la A-5.

El seguimiento se realizó de manera controlada y coordinada con patrullas de otras unidades hasta que los agentes consiguieron finalmente que el conductor cesara en su actitud. La huida terminó a la altura de la salida 186 de la A-5, en Navalmoral de la Mata, donde el vehículo pudo ser interceptado y su conductor fue detenido.

Condenado a seis meses de prisión

Tras la detención, la Guardia Civil llevó a cabo las correspondientes actuaciones de investigación e instruyó las diligencias, que fueron remitidas, junto al detenido, a la autoridad judicial. El Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción Plaza número 3 de Navalmoral de la Mata, ha dictado ya sentencia firme por estos hechos.

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El conductor ha sido condenado a seis meses de prisión y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante dos años y un día.