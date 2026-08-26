La conexión entre La Garganta y Salamanca, mejorada: la Diputación rehabilita el firme de la carretera

La Diputación de Cáceres ha concluido las obras de rehabilitación estructural del firme de la carretera CC-225, que conecta La Garganta con el límite de la provincia de Salamanca. La actuación, ejecutada a través del Área de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, ha supuesto una inversión de 258.068 euros y ha permitido intervenir sobre un recorrido de 11,94 kilómetros.

La actuación ha tenido como objetivo mejorar las condiciones de seguridad y circulación de una carretera utilizada tanto por los vecinos de La Garganta como por quienes se desplazan hasta este entorno por sus recursos naturales y turísticos. Entre ellos se encuentran el Corral de los Lobos, el Pozo de las Nieves y el Mirador del Berrocal.

Imagen de la carretera mejorada. / Diputación de Cáceres

"Esta intervención ha permitido mejorar las condiciones de seguridad y circulación de una carretera que constituye una importante vía de acceso tanto para la población de La Garganta como para visitantes que se acercan a algunos de los principales recursos naturales, paisajísticos y turísticos de este entorno", ha señalado el vicepresidente tercero de la Diputación y responsable del Área de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás.

Un firme deteriorado por las heladas

Las obras han respondido al estado de deterioro que presentaba parte de la carretera, especialmente entre los puntos kilométricos 7+735 y 11+940. En este tramo se habían detectado deformaciones ocasionadas por las heladas, además de fisuras longitudinales y transversales y diferentes zonas con daños en el firme.

Para recuperar las condiciones de la calzada, los trabajos han consistido en el extendido de una capa de cinco centímetros de mezcla bituminosa en caliente, de tipo AC16 surf S, directamente sobre la superficie de rodadura existente.

Estado de la carretera mejorada. / Diputación de Cáceres

La intervención se ha completado con el recrecido de las bermas, la limpieza, reperfilado, refino y revestimiento de un tramo de cuneta, además de la renovación de la señalización horizontal.

La carretera presenta diferentes anchos de plataforma a lo largo de su recorrido, adaptados a las características de cada tramo. Entre los puntos kilométricos 0+000 y 6+112 cuenta con 6,40 metros, mientras que entre el 6+112 y el 6+846 la anchura se reduce a cinco metros. Desde este último punto hasta el límite provincial, en el kilómetro 11+940, la plataforma tiene 4,20 metros.

Las obras han sido ejecutadas por la empresa Mezclas Firme de Extremadura (MEFIEX).

Mejorar las comunicaciones rurales

La actuación forma parte del esfuerzo de la Diputación de Cáceres para mantener y mejorar la Red Viaria Provincial, con el objetivo de garantizar unas condiciones adecuadas de conservación, seguridad y accesibilidad en las carreteras de la provincia.

Luis Fernando García Nicolás, en la visita a la carretera. / Diputación de Cáceres

García Nicolás ha destacado la importancia que tienen estas actuaciones especialmente en los municipios rurales, donde el estado de las comunicaciones influye directamente en la movilidad de los vecinos y en el acceso a servicios y oportunidades.

"La mejora de las comunicaciones es especialmente importante en el medio rural, donde contar con unas carreteras seguras y en buen estado resulta fundamental para facilitar la movilidad de la población, el acceso a los servicios públicos, la actividad económica y las oportunidades de los municipios", ha señalado el vicepresidente tercero.