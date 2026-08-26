Detenido en Hoyos por conducir ebrio y sin carné el mismo conductor investigado por un accidente mortal en Villamiel

La Guardia Civil ha detenido en Hoyos (Cáceres) a un hombre como presunto autor de tres delitos contra la seguridad vial después de ser sorprendido conduciendo pese a tener retirado judicialmente el derecho a conducir y presentar síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Además, posteriormente se negó a realizar las pruebas de alcoholemia.

El detenido es la misma persona que fue arrestada a principios de agosto por su presunta implicación en un accidente de tráfico mortal ocurrido en Villamiel, en el que falleció el conductor de una motocicleta. Tras esta nueva detención, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Los hechos tuvieron lugar este martes, 25 de agosto, cuando una patrulla de la Guardia Civil que prestaba servicio en Hoyos observó un vehículo que circulaba por la localidad y que presentaba importantes irregularidades. Entre ellas se encontraban la ausencia de un espejo retrovisor y la rotura de la luna delantera.

Los agentes dieron el alto al vehículo y, al identificar a su conductor, comprobaron que sobre él recaía una privación del derecho a conducir vehículos a motor, acordada mediante resolución judicial de un Tribunal de Instancia.

Durante la intervención, los guardias civiles apreciaron además en el hombre una sintomatología evidente relacionada con el consumo de alcohol y constataron que se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, por lo que le atribuyeron un presunto delito de conducción bajo sus efectos.

Se negó a someterse a las pruebas

Posteriormente, ya en dependencias de la Guardia Civil y ante un Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de Cáceres, con sede en Plasencia, el detenido se negó a someterse a las pruebas de detección de alcohol. Esta negativa dio lugar a la atribución de otro delito contra la seguridad vial.

El equipo especializado asumió la instrucción de las diligencias por los presuntos delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia y conducción teniendo retirado el permiso por sentencia judicial.

La Guardia Civil destaca que el arrestado ya había sido detenido a principios de este mismo mes por su presunta implicación en un siniestro vial mortal en Villamiel, en el que perdió la vida un motorista.

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Una vez concluidas las diligencias policiales, fueron remitidas a la autoridad judicial competente, que ha acordado el ingreso en prisión provisional del detenido.