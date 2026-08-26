Empleo
La Diputación de Cáceres impulsa el proyecto TRAE para repoblar Extremadura con mano de obra extranjera
La dehesa municipal de Hernán-Pérez, en desuso, se perfila como un espacio clave para acoger nuevos emprendimientos agropecuarios y agroforestales
La Diputación de Cáceres continúa buscando iniciativas que permitan generar actividad económica y favorecer la permanencia de población en los municipios rurales. En este marco, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, ha visitado este martes junto al presidente del Círculo Empresarial Moralo, Ramón Barbado, las instalaciones de la dehesa municipal de Hernán-Pérez, actualmente en desuso.
La visita se enmarca en el proyecto TRAE (Trabajo para Repoblar Activamente Extremadura), promovido por el Círculo Empresarial Moralo con el respaldo de la Diputación de Cáceres y la Cámara de Comercio. Durante el recorrido, el alcalde de Hernán-Pérez, Pablo Iglesias, ha puesto sobre la mesa las posibilidades que ofrecen estas instalaciones para acoger nuevos emprendimientos vinculados a los sectores agropecuario y agroforestal.
El proyecto TRAE pretende responder a una de las principales dificultades de las empresas del medio rural: la falta de trabajadores. La iniciativa plantea la incorporación de trabajadores extranjeros mediante un proceso que incluye un contrato indefinido, vivienda gratuita durante el primer año y acompañamiento social para facilitar el arraigo de las familias en los municipios de destino.
La propuesta ya ha recibido más de 1.000 solicitudes, principalmente procedentes de países como Chile y Perú, y ha comenzado a tramitar las primeras autorizaciones de extranjería. El objetivo es que la llegada de estos trabajadores permita cubrir de manera más inmediata las necesidades de mano de obra existentes en el tejido productivo de la provincia.
Más actividad empresarial en Hernán-Pérez
La jornada también ha servido para conocer otros proyectos que se desarrollan en el municipio. Morales y Barbado han visitado el albergue-campamento La Escuela del Bosque, gestionado por la Asociación Juvenil Nutria, que cuenta con más de tres décadas de trayectoria y por cuyas instalaciones han pasado más de 10.000 jóvenes.
El centro desarrolla actividades de ocio y tiempo libre y programas de sensibilización medioambiental, además de acoger jornadas formativas y proyectos europeos como Erasmus+. En estas iniciativas participan jóvenes procedentes de países como Turquía, Rumanía, Malta, Grecia, Portugal y España.
La visita permite así poner el foco en dos recursos diferentes de Hernán-Pérez: unas instalaciones municipales que podrían recuperar actividad mediante nuevos proyectos productivos y un espacio que lleva décadas generando actividad vinculada a la formación, el ocio y la cooperación europea.
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