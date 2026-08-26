París de Noia, una de las orquestas de verbena más prestigiosas de España, actuará en Jaraíz de la Vera

Jaraíz de la Vera recibirá por primera vez a París de Noia, una de las orquestas más conocidas y veteranas del panorama musical y de las grandes formaciones de verbena de España, el próximo 6 de septiembre. La actuación comenzará a las 22.30 horas en el Polideportivo Municipal y se plantea como una de las grandes citas musicales de la localidad para ese fin de semana.

El Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera y su alcalde, Luis Miguel Núñez, han anunciado el espectáculo, que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de una noche de música y baile. "Una noche para disfrutar de la mejor música, bailar y celebrar juntos, por todo lo alto", ha señalado el Consistorio en la presentación de la cita.

Fecha y precio

La llegada de París de Noia supone además su estreno en Jaraíz de la Vera, con un espectáculo pensado para reunir a público de distintas edades. La formación será la protagonista de una velada especial con la que el municipio adelantará la celebración del Día de Extremadura, que tendrá lugar el 8 de septiembre.

Las entradas ya están a la venta por 10 euros en anticipada, mientras que el precio en taquilla será de 15 euros. Pueden adquirirse en Embutidos Marsan, Bar El Metro, Embutidos de Matías y Bar El Colorín.

La cita tendrá lugar a las 22.30 horas en el Polideportivo Municipal de Jaraíz de la Vera.

Gira

La orquesta se ve inmersa en una gira a lo largo y ancho de España, aunque especialmente en Galicia, llamada Va Por Ti - Tour 2026 desde hace unos meses. Con ella ya ha parado en Extremadura, concretamente en Campo Lugar el pasado 13 de agosto y en Badajoz el 20 de agosto.

Se desconocen las fechas de septiembre y si habrá alguna otra localidad extremeña como parada de la formación musical