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Día de Extremadura

París de Noia, una de las orquestas de verbena más prestigiosas de España, actuará en Jaraíz de la Vera

Las entradas para el concierto de París de Noia, que se celebrará el 6 de septiembre a las 22.30 horas, ya están a la venta en diversos establecimientos locales

Orquesta Paris de Noia y Panorama en Badajoz, Agosto 2026

Orquesta Paris de Noia y Panorama en Badajoz, Agosto 2026 / David Guilherme Carnerero

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Pablo Parra

Cáceres

Jaraíz de la Vera recibirá por primera vez a París de Noia, una de las orquestas más conocidas y veteranas del panorama musical y de las grandes formaciones de verbena de España, el próximo 6 de septiembre. La actuación comenzará a las 22.30 horas en el Polideportivo Municipal y se plantea como una de las grandes citas musicales de la localidad para ese fin de semana.

El Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera y su alcalde, Luis Miguel Núñez, han anunciado el espectáculo, que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de una noche de música y baile. "Una noche para disfrutar de la mejor música, bailar y celebrar juntos, por todo lo alto", ha señalado el Consistorio en la presentación de la cita.

Fecha y precio

La llegada de París de Noia supone además su estreno en Jaraíz de la Vera, con un espectáculo pensado para reunir a público de distintas edades. La formación será la protagonista de una velada especial con la que el municipio adelantará la celebración del Día de Extremadura, que tendrá lugar el 8 de septiembre.

Las entradas ya están a la venta por 10 euros en anticipada, mientras que el precio en taquilla será de 15 euros. Pueden adquirirse en Embutidos Marsan, Bar El Metro, Embutidos de Matías y Bar El Colorín.

La cita tendrá lugar a las 22.30 horas en el Polideportivo Municipal de Jaraíz de la Vera.

Gira

La orquesta se ve inmersa en una gira a lo largo y ancho de España, aunque especialmente en Galicia, llamada Va Por Ti - Tour 2026 desde hace unos meses. Con ella ya ha parado en Extremadura, concretamente en Campo Lugar el pasado 13 de agosto y en Badajoz el 20 de agosto.

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Se desconocen las fechas de septiembre y si habrá alguna otra localidad extremeña como parada de la formación musical

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