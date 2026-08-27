Aprende a hacer una totebag, un monedero o un anillo: la artesanía llega a Arroyo de la Luz

La artesanía saldrá este sábado a la calle en Arroyo de la Luz. La Plaza de la Constitución se convertirá, desde las 17.00 horas, en la 'Plaza de los Artesanos' con una jornada organizada por la Diputación de Cáceres dentro de su programa 'Festival de Oficios Artesanos', que continúa recorriendo diferentes municipios de la provincia.

La iniciativa permitirá conocer de cerca el trabajo de distintos artesanos y adquirir piezas elaboradas a mano de especialidades como la alfarería, la madera, la joyería, la marroquinería o el textil.

Programación

Uno de los principales atractivos serán los talleres participativos, que comenzarán a las 17.30 horas. César Rodríguez impartirá un taller de barro, Julián Sánchez enseñará técnicas textiles y Francisco Domínguez hará lo propio con la madera.

La programación continuará de 19.15 a 20.45 horas con nuevas propuestas en las que el público podrá participar directamente. Raquel Tobías enseñará a elaborar totebags, Ismael Cóceres impartirá un taller de monederos de piel e Izaskun Zabala acercará a los asistentes al repujado.

Imagen del cartel. / Diputación de Cáceres

La última tanda de talleres será de 21.00 a 22.30 horas, con propuestas relacionadas con diferentes tradiciones y técnicas artesanas. María José González enseñará a elaborar una mini gorra de Montehermoso, Natalia Bencham hará lo propio con mini vidrieras y Esteban Barrado impartirá un taller para crear anillos de resina.

Pasacalles y el torno

La tarde tendrá también espacio para la cultura local. A partir de las 20.00 horas, el grupo de folclore 'El Harriero' protagonizará un pasacalles y una actuación, sumándose a una jornada que busca combinar la artesanía con las tradiciones de la localidad.

Además, los asistentes podrán ver en directo cómo se elabora una pieza de barro en el torno durante una clase magistral impartida por Juan José Pajares Bermejo, una oportunidad para conocer de cerca uno de los procesos tradicionales de la alfarería.

Con esta parada en Arroyo de la Luz, el 'Festival de Oficios Artesanos' continúa acercando los oficios tradicionales a la ciudadanía y ofreciendo un espacio en el que no solo se pueden contemplar las piezas terminadas, sino también conocer y probar las técnicas con las que se elaboran.

Toda la programación está disponible en su página web.