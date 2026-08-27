Cabrero vuelve a mirar a la luna: regresa el festival Plena Moon

Cabrero volverá este viernes a apagar parte de sus luces para mirar hacia arriba. La localidad del Valle del Jerte celebrará este viernes una nueva edición del Festival Plena Moon, una cita que combina arte, cultura, participación vecinal y concienciación medioambiental. El programa comenzará a las 21.00 horas en la Plaza Mayor y se trasladará después hasta el paraje de Lancha Lumbría, donde se construye el futuro Mirador de La Cabrera.

La jornada arrancará con un paseo de unos veinte minutos por la localidad durante el que se apagarán algunos de sus monumentos más emblemáticos como gesto simbólico de sostenibilidad y para poner en valor el patrimonio de Cabrero. El recorrido terminará en Lancha Lumbría, un enclave con vistas al Valle del Jerte que concentrará buena parte de las actividades.

Allí tendrá lugar una de las propuestas más participativas de la noche. Los asistentes recogerán una piedra redonda durante el paseo y la trasladarán hasta el mirador, donde los niños se encargarán de pintarla de blanco y dejarla visible. Se trata de una performance artística comunitaria impulsada por Raúl Calle Prieto, presidente del AMPA.

Programación

La programación continuará con distintas propuestas culturales. Claudia Cruz Tierno, impulsora de La Toza Coworking&Colivign y embajadora de Plena Moon en Cabrero, presentará 'La leyenda de la Luna del Esturión', una obra que será representada mediante un teatrillo de sombras chinescas junto a Leticia Calle Prieto y Natalia Simón Rubio.

También habrá espacio para la meditación y la poesía. Esther Sánchez Blázquez, de Jertequinocio, y Saturna Tierno Pérez, de La Toza Coworking&Colivign, ofrecerán una meditación colectiva vinculada al espíritu sostenible del festival. A continuación, Javier Zarza Llorente recitará poesía en castúo, mientras que José A. Secas presentará sus sonetos y canciones originales.

Cartel del festival. / Plena Moon

La noche contará además con una intervención de la artista y diseñadora gráfica Soraya Irene Balsalobre, de Iraya Arte, que ha creado una gran Luna Llena cuyos cráteres recogerán los mensajes de los asistentes. La intención es que el público participe en la creación de una obra colectiva con un mensaje de sensibilización medioambiental, sostenibilidad, integración, igualdad y convivencia.

Blanco y negro

La organización anima a vecinos, visitantes y artistas a participar en la celebración y propone acudir vestidos de blanco y/o negro. También invita a llevar prendas de estos colores para reciclar, intercambiar o donar durante la noche. Fotógrafos convocados recogerán además distintos momentos del festival.

Esta será la tercera edición de Plena Moon celebrada en Cabrero y la XXXVIII edición en el conjunto de festivales. La localidad acogió por primera vez esta iniciativa el pasado mes de marzo, cuando se incorporó al movimiento con una programación vinculada a la luna llena y a la concienciación ambiental. El acuerdo firmado posteriormente entre el Ayuntamiento y el Movimiento Global Sostenible Plena Moon ha permitido consolidar la celebración en el municipio.

Galería | Plena Moon llega al Valle del Jerte / Pablo Parra

En aquella ocasión, que tuvo buena acogida, ya se demostró que, tal y como ya se introdujo en la presentación en rueda de prensa, "la Luna no tiene haters".

El festival cuenta con la implicación del Ayuntamiento, del tejido cultural y asociativo de Cabrero y el respaldo de RHEA, asociación promotora del Movimiento Global Sostenible. El cartel de esta edición ha sido elaborado por María Calle Muñoz y Alicia Clemente Rubio, de Almarte Creaciones.