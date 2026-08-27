Un cortocircuito y un transformador quemado provocaron la suspensión de las carreras de caballos en el Día de la Luz

Cuatro meses después de la histórica suspensión de las carreras de caballos del Día de la Luz de Arroyo, ya se conoce qué ocurrió con la megafonía que obligó a detener la celebración. Un cortocircuito en una de las bocinas y un transformador quemado en otra desencadenaron el fallo que el pasado 6 de abril dejó sin sonido varios puntos de La Corredera y terminó provocando la cancelación de las carreras por motivos de seguridad.

Es la principal conclusión del informe técnico encargado por el ayuntamiento para esclarecer unas incidencias que marcaron una jornada inédita. Apenas se habían disputado dos carreras cuando comenzaron los problemas en el sistema de megafonía, imprescindible para avisar al público del paso de los caballos y garantizar que la calle esté despejada.

Europa Press

La inspección, realizada por una empresa especializada, ha requerido el análisis individual de los distintos elementos de la instalación. Los técnicos han revisado una a una las bocinas, el amplificador, el cableado y el resto de componentes, unas comprobaciones que, según explica el consistorio, exigían desmontar los equipos y no podían realizarse en profundidad durante la propia celebración.

El resultado descarta, en lo que respecta a la megafonía, que existiera un problema general de configuración o el sabotaje. El informe establece que la instalación era apta para este tipo de acontecimientos y se encontraba correctamente configurada.

Dos averías concretas

Los técnicos sitúan el origen de los problemas en dos puntos diferentes de la instalación. Por un lado, la bocina correspondiente a la zona 3 sufrió un cortocircuito. Por otro, se quemó el transformador de la bocina instalada en la zona 8.

Esta segunda avería tuvo consecuencias sobre buena parte del sistema. Provocó la pérdida de sonido en las bocinas de las zonas 9, 10 y 11 y activó automáticamente el mecanismo de protección del amplificador. Como consecuencia, el sonido comenzó a atenuarse hasta producirse finalmente el apagado de la megafonía.

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Fue precisamente la ausencia de este sistema de aviso la que llevó a la organización a detener las carreras. Aquel 6 de abril, las banderas rojas aparecieron en La Corredera poco después del comienzo de la prueba y la actividad permaneció paralizada durante horas. Hubo varios intentos por recuperar el funcionamiento de los altavoces, pero los problemas volvieron a reproducirse.

Finalmente, el Ayuntamiento decidió suspender definitivamente las carreras. El alcalde, Carlos Caro, explicó entonces que debía "primar la seguridad" de participantes y espectadores y anunció una investigación para conocer con exactitud qué había sucedido.

Otros fallos siguen sin explicación

Las incógnitas, sin embargo, no han quedado completamente despejadas. Durante aquella misma jornada se produjeron incidencias en otros dispositivos de comunicación y seguridad ajenos a la megafonía.

Las investigaciones realizadas por la Policía Local recogen problemas en cámaras de videovigilancia, el dispositivo Bluetooth de una de las carrozas, los intercomunicadores de los jefes de salida y los utilizados por los vigilantes de seguridad.

En estos casos, y a diferencia de lo sucedido con los altavoces, no ha sido posible determinar con exactitud el origen de las incidencias.

La coincidencia de tantos fallos llevó incluso al alcalde a señalar públicamente el mismo Día de la Luz que se analizarían "todas las hipótesis". Caro llegó a plantear entonces que se investigaría si podía haber existido "algún tipo de intervención por parte de alguien", aunque evitó sacar conclusiones antes de disponer de los resultados.

Todas estas incidencias fueron puestas en conocimiento de instancias judiciales. Según informa ahora el Ayuntamiento, se ha dictado auto de sobreseimiento provisional y archivo.

Refuerzo para futuras ediciones

El consistorio defiende que la decisión de suspender las carreras tuvo como prioridad "garantizar la seguridad, la salud y la vida" tanto de los participantes como de los vecinos y visitantes, además de asegurar el cumplimiento del Plan de Seguridad del Día de la Luz.

El Ayuntamiento asegura que continúa trabajando con los colectivos implicados para reforzar las instalaciones tecnológicas y los protocolos de actuación de cara a próximas ediciones. El objetivo pasa por hacer los equipos menos vulnerables ante posibles incidencias y mejorar también la comunicación con jinetes, participantes y público cuando se produzca una situación de crisis.

La avería del pasado 6 de abril provocó una imagen inédita en Arroyo de la Luz. Por primera vez, al margen de los años condicionados por la pandemia, el municipio tuvo que suspender unas carreras que ya habían comenzado y para las que miles de personas se encontraban concentradas en La Corredera. Cuatro meses después, el informe técnico permite explicar el fallo que dejó sin megafonía al Día de la Luz, aunque varios de los problemas registrados simultáneamente en otros equipos continúan sin una causa conocida.