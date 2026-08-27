La Diputación impulsa una red de convivencia rural frente a los discursos de odio

El tejido asociativo rural y la participación ciudadana se sitúan en el centro de un proyecto impulsado por la Diputación de Cáceres para reforzar la convivencia y hacer frente a los discursos de odio. El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, ha recibido este miércoles a la presidenta de la Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX), Lidia Rodríguez, y a la coordinadora de la ONG Soguiba, Pilar Milanés, para conocer los avances de la iniciativa "Redes Ciudadanas Extremeñas por la Paz, la Solidaridad y la Participación ciudadana".

El proyecto está financiado íntegramente por la Diputación, con una aportación de 20.000 euros, y pretende fortalecer las redes asociativas de los municipios rurales, fomentar el diálogo entre colectivos y promover una cultura de paz y solidaridad. Para ello, la iniciativa se desplaza directamente a los territorios y utiliza la radio como herramienta para escuchar y dar visibilidad a quienes desarrollan su actividad en los pueblos.

La voz de los pueblos, a través de la radio

Una de las principales actuaciones consiste en la realización de programas de radio en directo y desde distintas comarcas, entre ellas Sierra de Gata, Las Hurdes, Valle del Jerte, La Vera y Tajo-Salor. Estos espacios permiten recoger las opiniones e inquietudes de asociaciones locales, colectivos de mujeres, jóvenes y representantes municipales en torno a cuestiones como los derechos humanos, el desarrollo local o la igualdad.

Miguel Ángel Morales con Lidia Rodríguez y Pilar Milanés. / Diputación de Cáceres

En total se elaborarán nueve episodios de un podcast, que posteriormente serán difundidos a través de distintos canales y redes sociales. El objetivo es ampliar el alcance de las experiencias recogidas en los municipios y poner en valor el trabajo que realizan las asociaciones locales, al tiempo que se trasladan mensajes de rechazo al racismo, la xenofobia y los discursos de odio.

La iniciativa pretende también reivindicar el papel que pueden desempeñar los municipios y sus redes ciudadanas en ámbitos como la solidaridad y la cooperación internacional. La escucha directa de las comunidades rurales permitirá, además, detectar problemas y propuestas que en ocasiones quedan fuera de los grandes debates públicos.

Un diagnóstico para trasladar las demandas a las instituciones

El proyecto contempla igualmente la elaboración de un Informe de Participación Social, concebido como un diagnóstico participativo y abierto que reunirá las propuestas recogidas durante los programas de radio y los encuentros mantenidos con las redes del Tercer Sector.

El documento pretende convertirse en una herramienta para trasladar las necesidades detectadas en las comarcas a la Asamblea de Extremadura, los partidos políticos y las instituciones locales, con la intención de que puedan ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas dirigidas al medio rural.

Proyecto Red Ciudadana Paz y Solidaridad. / Diputación de Cáceres

Durante el encuentro también se abordó la situación de las políticas de cooperación al desarrollo en Extremadura. En este ámbito, Morales volvió a defender la necesidad de mantener y reforzar la cooperación internacional y apostó por hacerlo de forma coordinada entre las administraciones municipales y el tejido asociativo.

El presidente de la Diputación destacó además la participación ciudadana como una herramienta para impulsar el desarrollo de los pueblos. "Participar es un derecho, pero también una oportunidad para transformar nuestra comunidad. Cada voz cuenta: cuando la ciudadanía se implica, se fortalece la democracia, aumenta la transparencia y se generan soluciones que responden de verdad a las necesidades reales de las personas", señaló.