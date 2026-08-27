La Fundación Xavier de Salas, 45 años buscando otra forma de cuidar Extremadura: "Lo nuestro es la cultura"

La Fundación Xavier de Salas quiere abrir una nueva vía de colaboración con la Diputación de Cáceres. Su presidente, Jaime de Salas Ortueta, ha acudido este miércoles al Palacio Provincial para mantener un primer encuentro con Miguel Ángel Morales, en una reunión que ha servido para conocer proyectos y buscar puntos en común.

"Es la primera vez que vengo a la Diputación", explicaba De Salas antes del encuentro, en el que ha presentado el trabajo de una Fundación que lleva décadas trabajando desde el Convento de La Coria de Trujillo, un edificio del siglo XV restaurado por la familia y convertido en espacio para exposiciones, cursos y actividades culturales. "Lo nuestro es la cultura", resume su presidente.

Pero esa cultura abarca mucho más. La Fundación, creada en 1981 por Xavier de Salas y Carmen Ortueta, trabaja también en patrimonio, medio ambiente, investigación, formación y emprendimiento. Una de sus líneas actuales busca precisamente unir el patrimonio cultural y el natural, con un proyecto de jardín botánico en terrenos de la Fundación, estudiado en colaboración con la Universidad de Extremadura.

Jaime de Salas Ortueta, presidente de la Fundación Xavier de Salas. / Pablo Parra

"Cuando hablamos de patrimonio se suele pensar en monumentos, pero también existe el patrimonio natural", señala De Salas. La institución lleva años desarrollando iniciativas de divulgación medioambiental y encuentros con fotógrafos y creadores de contenido para mostrar otros paisajes de Extremadura. Ahora, el objetivo pasa por acercar ese conocimiento al público y conseguir que la naturaleza forme parte también de la conversación sobre el patrimonio.

Jóvenes y emprendimiento

Otra de las líneas de trabajo de la Fundación tiene que ver con los jóvenes y el emprendimiento. Desde 1999 desarrolla el programa Economía, Empresa y Futuro y participa en Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el observatorio internacional que analiza la actividad emprendedora. A través de estas iniciativas se estudian cuestiones como el emprendimiento rural, la innovación o la educación emprendedora, además de promover la investigación universitaria en este ámbito.

Vista general del jardín de La Coria. / Fundación Xavier de Salas

Es una forma de que la Fundación no se limite a conservar lo que ya existe, sino que también contribuya a generar conocimiento y ofrecer herramientas a quienes tendrán que construir el futuro de la región.

Acercar el patrimonio a la sociedad

La conservación del patrimonio es otra de las preocupaciones de De Salas, que considera que Extremadura tiene "un patrimonio que hay que cuidar más". Sin embargo, entiende que no todo depende de grandes restauraciones.

"Además de las grandes obras, que implican un desembolso muy grande, es muy importante también interesar al gran público y ofrecer al gran público el cuidado de su patrimonio", apunta. La Fundación mantiene además una relación histórica con Hispania Nostra, pues una de sus impulsoras es la propia Ortueta y ha desarrollado proyectos para sacar el patrimonio de los círculos especializados y acercarlo a la ciudadanía.

En esa línea, De Salas plantea incluso llevar a una exposición en el convento las fotografías realizadas durante algunos de los proyectos de divulgación sobre Extremadura. "Las fotografías sobre Extremadura son maravillosas", asegura.

La reunión con Morales supone por ahora un primer contacto y no un acuerdo concreto, pero deja abierta una vía de colaboración alrededor de una idea común: unir cultura, patrimonio natural, conocimiento y participación para conseguir que todo ese trabajo llegue a más gente.