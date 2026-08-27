Recetas, canciones y oficios: 'Raíces con Futuro' rescata la memoria inmaterial femenina del Ambroz

Hay recuerdos que no aparecen en los libros, pero que forman parte de la historia de los pueblos. Recetas aprendidas de madres y abuelas, canciones que acompañaron las tareas cotidianas, remedios tradicionales, expresiones, oficios o historias que han pasado de una generación a otra y que corren el riesgo de desaparecer con el paso del tiempo. Para conservar esa memoria nace ‘Raíces con Futuro’, un proyecto que pone el foco en las mujeres del Valle del Ambroz y en los conocimientos que han mantenido vivos durante décadas.

La iniciativa pretende recuperar ese patrimonio inmaterial a través de encuentros en distintos municipios de la comarca. La propuesta busca recuperar también una forma de relacionarse que durante generaciones estuvo presente en los pueblos: sentarse alrededor de una mesa, formar un corrillo o encontrarse en cualquier espacio vecinal para conversar y compartir experiencias. En ese ambiente cercano se recogerán testimonios sobre las costumbres y formas de vida del Valle del Ambroz.

De recetas a canciones y remedios

Los encuentros permitirán recopilar recetas, remedios tradicionales, canciones, oficios, tareas cotidianas, historias, expresiones y costumbres, además de otros conocimientos vinculados a la vida de los pueblos. El objetivo es que las protagonistas puedan compartir sus propios recuerdos y, al mismo tiempo, escuchar las experiencias de otras mujeres de la comarca.

Cartel de 'Raíces con futuro'. / Aupex

El proyecto está abierto a todas aquellas mujeres que quieran participar, tanto para aportar sus conocimientos como para conocer los de otras generaciones. La organización anima además a vecinos y familiares a colaborar en la localización de personas que puedan conservar historias o saberes que merezca la pena recoger antes de que se pierdan.

Los encuentros pasarán por Abadía, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, Gargantilla, Hervás, La Garganta y Segura de Toro, extendiendo la iniciativa por los distintos municipios que conforman el Valle del Ambroz.

Las personas interesadas en participar pueden contactar con el proyecto a través de los teléfonos 647 584 838 y 673 833 311.

Una memoria que mira al futuro

Todo el material recopilado durante los encuentros servirá posteriormente para preparar una actividad final conjunta, en la que se compartirán los conocimientos, historias y experiencias reunidos durante el proyecto. La intención es que el resultado no quede únicamente en los testimonios individuales, sino que pueda convertirse en una muestra del patrimonio cultural que todavía permanece vivo en los pueblos del Ambroz.

‘Raíces con Futuro’ plantea así la memoria oral como una forma de conectar generaciones. El proyecto busca que aquellos conocimientos que durante décadas se transmitieron en las casas, en las cocinas, en las calles o durante las reuniones entre vecinas puedan seguir circulando y llegar también a quienes vienen detrás.

La iniciativa está promovida por la Mancomunidad Valle del Ambroz, en colaboración con AUPEX, y cuenta con la subvención de la Diputación Provincial de Cáceres.