Rock in Pino anuncia nueva fecha y mantiene intacto el cartel original

El Rock in Pino XIII ya tiene nueva fecha. El festival de música de Pinofranqueado, que tuvo que aplazar su celebración prevista para el pasado 21 de agosto debido al grave incendio que afectó a Las Hurdes, volverá finalmente el 25 de septiembre. La organización ha anunciado que mantendrá íntegramente el cartel previsto y que la cita tendrá lugar en la Plaza Mayor, con entrada gratuita.

La decisión llega después de una semana especialmente complicada para Pinofranqueado, con cientos de vecinos evacuados y miles de hectáreas afectadas por las llamas. La Asociación Cultural La Trinchera Cretina, responsable del festival, decidió entonces suspender la cita ante la situación de emergencia. "Lo más importante es la seguridad de nuestros pueblos, de nuestra gente y de todas las personas que están trabajando sin descanso frente al fuego", explicó la organización en aquel momento, antes de anunciar que buscaría una nueva fecha cuando las circunstancias lo permitieran.

Ahora, con el festival recuperado, el cartel se mantiene al completo. Non Servium, Parabellum, XpresidentX, Los Niños de los Ojos Rojos, Karne de Kañón + Punk Kon Txorizo y Sol Boe serán los encargados de poner música a la decimotercera edición. La programación se completará con tardeo con DJs, afterparty y zona de furgonetas y acampada libre, manteniendo el carácter abierto y participativo que ha marcado al festival durante sus años de trayectoria.

La organización ha agradecido especialmente a las bandas, equipos, al Ayuntamiento de Pinofranqueado y a todas las personas que han colaborado para encontrar una nueva fecha. "No ha sido fácil, pero Rock in Pino XIII resiste y mantiene el cartel al 100%. Os lo merecéis, nos lo merecemos", han señalado en redes sociales.

Más de una década de rock en Pinofranqueado

Rock in Pino nació en 2012, impulsado por un grupo de jóvenes de Pinofranqueado con el objetivo de incorporar una propuesta musical a la programación de verano. Las primeras ediciones estuvieron marcadas por la participación de bandas locales y grupos de versiones vinculados al rock y al punk, pero el proyecto fue creciendo hasta convertirse en una cita consolidada dentro del calendario cultural de Las Hurdes.

En 2016, la implicación de la Asociación Cultural La Trinchera Cretina permitió reforzar el festival y ampliar su programación con bandas originales extremeñas y nacionales. Desde entonces, la cita ha mantenido una apuesta por la música alternativa y por un formato que combina conciertos, actividades paralelas y convivencia en un entorno tan especial como es el de Pinofranqueado.