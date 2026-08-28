El alcalde de Jaraíz de la Vera viaja a China para presentar las oportunidades del municipio y buscar nuevas inversiones

El alcalde de Jaraíz de la Vera, Luis Miguel Núñez, se encuentra estos días en China, donde participa junto a otros responsables municipales españoles en el II Diálogo de Alcaldes China-España 2026, un encuentro organizado y financiado por la Fundación Cátedra China y la Asociación de Amistad del Pueblo Chino. La cita supone para el regidor jaraiceño una oportunidad para dar a conocer el municipio y establecer contactos con instituciones y empresas del país asiático.

Núñez ha explicado en un vídeo publicado este jueves en sus redes sociales que este viernes tendrá la oportunidad de intervenir en una de las mesas de diálogo del encuentro. En ella presentará "cuáles son los talentos de Jaraíz de la Vera, también de Extremadura", además de explicar "todo lo que hacemos, dónde estamos y qué queremos también para el futuro de nuestro municipio y de nuestra región".

Poner Jaraíz en el mapa

El alcalde considera que la presencia en este foro puede servir para poner a Jaraíz y Extremadura en el mapa y generar nuevas relaciones. "Espero que podamos mañana disfrutar, aprovecharé la oportunidad para que las sinergias sigan fluyendo entre Extremadura, entre Jaraíz de la Vera y China", señala en el vídeo.

El encuentro reúne a alcaldes de España y China con el objetivo de favorecer el intercambio y la cooperación entre ambos países. Para Núñez, la participación de Jaraíz no debe quedarse únicamente en una visita institucional, sino que debe servir para abrir puertas y generar oportunidades que puedan tener posteriormente una aplicación concreta en el municipio.

En este sentido, el regidor apunta a la posibilidad de establecer contactos que puedan traducirse en proyectos, inversiones, colaboraciones empresariales y nuevas oportunidades para el tejido económico y turístico de Jaraíz de la Vera. "Estoy aquí con un objetivo claro: que estos contactos puedan convertirse en proyectos concretos", explica.

Vínculo con China

La visita tiene además un vínculo directo con Jaraíz de la Vera. La participación de Núñez ha sido posible en el marco de una iniciativa cuyo fundador y presidente de honor de la Fundación Cátedra China es el jaraiceño Marcelo Muñoz, a quien el alcalde agradece expresamente la oportunidad de formar parte de este encuentro.

"Esta gran oportunidad la teníamos que coger", afirma Núñez, que considera que representar al municipio también implica salir de sus fronteras para dar a conocer sus recursos y buscar nuevas vías de colaboración.

Más allá de la agenda institucional, el alcalde asegura que aprovechará su estancia para "recargar energía, coger nuevas ideas" y regresar a Jaraíz "con más fuerza, ilusión y ganas de seguir trabajando por nuestro pueblo". Una visita que, según defiende, pretende servir para que los contactos establecidos a miles de kilómetros de Extremadura puedan acabar convirtiéndose en nuevas oportunidades para el municipio.