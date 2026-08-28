Arroyo de la Luz estrena un nuevo Punto Limpio con más espacio y más control sobre los residuos

Arroyo de la Luz cuenta desde este jueves con un nuevo Punto Limpio, una infraestructura destinada a mejorar la recogida y gestión de residuos tanto de la localidad como de los municipios de su entorno. El espacio, ubicado en el Polígono Industrial, ha supuesto una inversión de 558.438,51 euros y forma parte de los 32 puntos limpios que el Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres está poniendo en marcha en distintos puntos de la provincia.

El vicepresidente del Consorcio MásMedio, Javier Prieto, ha visitado este jueves las nuevas instalaciones acompañado por el alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, y personal técnico. El punto limpio se incorpora a la red provincial en el marco del proyecto 'Plan Provincial de Puntos Limpios de la Provincia de Cáceres', financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las instalaciones ocupan una superficie de 1.400 metros cuadrados y han sido diseñadas para facilitar la entrega de residuos por parte de los vecinos. El recinto está construido a dos cotas diferentes mediante una plataforma con entrada en rampa, de manera que los vehículos particulares puedan acceder al espacio y depositar los residuos en los contenedores correspondientes. Bajo esta plataforma se encuentran las dependencias destinadas a oficina, zona de trabajo, almacén y baños.

Imagen de la inauguración del nuevo Punto Limpio de Arroyo de la Luz. / Diputación de Cáceres

El recinto cuenta además con personal encargado de supervisar su funcionamiento y con diferentes sistemas destinados a garantizar tanto la seguridad como la correcta gestión de los residuos. Entre ellos se encuentra un cerramiento que impide el acceso fuera del horario de servicio y ayuda a prevenir vertidos incontrolados, robos o actos vandálicos.

También dispone de un sistema de control de acceso mediante un operario, una báscula para pesar los residuos y contenedores específicos para cada una de las fracciones que pueden ser depositadas. La instalación cuenta igualmente con una zona cubierta destinada especialmente a proteger los residuos peligrosos y los aparatos eléctricos y electrónicos de las condiciones meteorológicas.

A estas medidas se suma la señalización vertical para facilitar el acceso y orientar a los usuarios sobre la correcta utilización de las instalaciones, así como un sistema de videovigilancia que permitirá reforzar la seguridad del recinto y prevenir posibles robos y vertidos ilegales.

Un sistema digital para controlar los residuos

El nuevo Punto Limpio de Arroyo de la Luz, al igual que el resto de instalaciones que integran la Red de Puntos Limpios de la Provincia de Cáceres, contará con un sistema digital de gestión. Esta herramienta permitirá monitorizar la actividad de las instalaciones, identificar a los usuarios y registrar la entrada y salida de residuos.

El sistema permitirá conocer, entre otros aspectos, el tipo y la cantidad de residuos depositados y los límites establecidos para cada uno de ellos. También facilitará la gestión de posibles incidencias y la generación de informes, de forma que el Consorcio pueda disponer de información para analizar el funcionamiento de los puntos limpios.

Imagen de la inauguración del nuevo Punto Limpio de Arroyo de la Luz. / Diputación de Cáceres

El objetivo es aumentar el control y la trazabilidad de los residuos municipales que llegan a estas instalaciones y mejorar posteriormente las operaciones de clasificación. Con ello se pretende incrementar el reciclaje y la preparación para la reutilización y, en último término, avanzar hacia una gestión más eficiente de los residuos a nivel municipal.

Entre los materiales que podrán depositarse en el nuevo Punto Limpio se encuentran pilas, fluorescentes, aparatos eléctricos y electrónicos, metales, madera, aceite doméstico, muebles, colchones y otros enseres. También podrán llevarse papel y cartón, envases de plástico, envases metálicos y briks, vidrio y residuos textiles, entre otras fracciones.

La apertura de este espacio supone así la incorporación de Arroyo de la Luz a la nueva red provincial de instalaciones promovida por MásMedio, con la que se busca facilitar a la ciudadanía un lugar adecuado para depositar aquellos residuos que no deben terminar en los contenedores convencionales y mejorar su posterior tratamiento.