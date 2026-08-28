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Atropellan a un hombre de 90 años en un paso de peatones de Navaconcejo

El varón herido ha sido trasladado hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia en estado 'menos grave'

Hospital Virgen del Puerto de Plasencia

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E. P. E.

Un hombre de 90 años ha resultado herido en la mañana de este viernes tras ser atropellado por un vehículo en un paso de peatones de la localidad cacereña de Navaconcejo.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, el siniestro se ha producido en torno a las 11.00 horas, cuando el centro de emergencias ha recibido una llamada de aviso sobre el atropello al anciano en pleno casco urbano.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada y una unidad de soporte vital básico del SES, además de medios del centro de salud de Navaconcejo, y una patrulla de la Guardia Civil.

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Como consecuencia del atropello, el varón herido ha sido trasladado con policontusiones hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia en estado 'menos grave'.

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