Suceso
Atropellan a un hombre de 90 años en un paso de peatones de Navaconcejo
El varón herido ha sido trasladado hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia en estado 'menos grave'
Un hombre de 90 años ha resultado herido en la mañana de este viernes tras ser atropellado por un vehículo en un paso de peatones de la localidad cacereña de Navaconcejo.
Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, el siniestro se ha producido en torno a las 11.00 horas, cuando el centro de emergencias ha recibido una llamada de aviso sobre el atropello al anciano en pleno casco urbano.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada y una unidad de soporte vital básico del SES, además de medios del centro de salud de Navaconcejo, y una patrulla de la Guardia Civil.
Como consecuencia del atropello, el varón herido ha sido trasladado con policontusiones hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia en estado 'menos grave'.
- La Policía Local de Malpartida de Plasencia lanza un llamamiento a la colaboración ciudadana contra la oleada de robos
- Pinofranqueado se niega a pagar la orquesta de sus fiestas tras un 'bochornoso espectáculo
- En estado crítico una joven de 22 años tras un accidente en Tejeda de Tiétar con tres heridos más
- Muere María Fernández Garrido, concejal de Deportes e Igualdad de Navaconcejo, tras una larga lucha contra el cáncer
- Los vídeos demuestran que el alcalde miente': la orquesta que tocó en Pinofranqueado se defiende tras la polémica
- King África suspende su actuación en Logrosán tras mojarse la mesa de sonido
- Un pueblo de Cáceres de 200 habitantes se convierte en el epicentro de la música de Robe Iniesta
- Se mantiene la precaución en Malpartida de Plasencia por la oleada de intentos de robo en domicilios