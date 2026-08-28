Casar de Cáceres refuerza las Fiestas del Ramo con nuevas propuestas sin perder sus tradiciones

Casar de Cáceres ultima ya los preparativos para vivir sus Fiestas del Ramo de 2026, una de las celebraciones más arraigadas del municipio, que este año volverá a combinar tradición, música, peñas, deporte, actividades infantiles, gastronomía y festejos taurinos. La programación ha sido presentada este viernes en el Palacio de Carvajal de Cáceres por la alcaldesa, Marta Jordán, acompañada por miembros de la corporación municipal, Soledad Barrantes, Jaime Carretero, Eva González, David Sanguino y Rafael S. Zapata, y por la diputada provincial María Toscano. Aunque los días centrales se desarrollarán del 3 al 8 de septiembre, el calendario incluye actividades tanto antes como después de esas fechas.

La alcaldesa Marta Jordán y los concejales Jaime Carretero y Eva González. / J. VENTURA

Jordán explicó que el ayuntamiento ha diseñado unas fiestas dirigidas a públicos muy diferentes y con la intención de mantener el equilibrio entre lo que identifica históricamente al Ramo y las nuevas demandas de los vecinos. «Hemos preparado una programación pensada para todos los públicos, intentando combinar aquello que forma parte de nuestra historia y nuestras tradiciones con nuevas propuestas que hagan que nuestras fiestas sigan creciendo y que vaya viniendo cada vez más gente», señaló.

Deporte, propuestas para los más pequeños, gastronomía, peñas, charangas, grandes orquestas y festejos taurinos volverán a compartir espacio con los actos más tradicionales. Entre estos últimos sobresale la Mesa del Ramo, organizada por la Cofradía de las Ánimas Benditas del Purgatorio, que volverá a celebrarse el domingo 6 tras la Misa de Ánimas y que constituye uno de los principales símbolos de estas fiestas. «Tenemos que seguir cuidando nuestras tradiciones y poniendo en valor todo el trabajo que se ha hecho durante todos estos años», defendió la alcaldesa.

La diputada María Toscano junto a la corporación municipal de Casar de Cáceres. / J. VENTURA

Más protagonismo para los jóvenes

Entre las novedades de esta edición aparece una charanga dirigida especialmente a los jóvenes, una propuesta que, según Jordán, llevaba varios años siendo reclamada. Recorrerá los bares y restaurantes de la localidad durante la tarde del viernes 4. También se instalará esa noche en la plaza de España un Glitter Bar, un puesto de maquillaje abierto a quienes quieran sumarse al ambiente festivo.

Otra de las incorporaciones llegará coincidiendo con el Día de Extremadura. El martes 8 se celebrará un homenaje a los campeones de España y de Extremadura de 2026, con el que el municipio reconocerá «el esfuerzo, el trabajo y los éxitos de deportistas y vecinos que han llevado el nombre de nuestro pueblo por toda la geografía española e incluso europea». Hay más de una treintena.

La música tendrá nuevamente un peso destacado. El jueves 3 de septiembre se celebrará el Macroramo Fest 2026 en la plaza Sancho IV, con el grupo local Tocando Techo, DJ Teem y Marsal Ventura como gran actuación estrella. Jordán destacó al DJ y productor como un artista «de reconocido prestigio» que ha pasado por algunos de los principales clubes y escenarios nacionales e internacionales. El festival comenzará a las 23.30 horas y se prolongará hasta las 5.30.

El viernes, día de las peñas

El viernes 4 será uno de los días de mayor participación popular. La mañana comenzará con parque infantil y fiesta de la espuma desde las 12.00 horas en la piscina municipal, mientras que la nueva Charanga de los Jóvenes recorrerá los establecimientos hosteleros entre las 16.30 y las 18.30.

Por la noche llegará uno de los momentos más multitudinarios, la concentración y desfile de peñas. La cita será a las 22.00 horas en la plaza Sancho IV y el desfile comenzará a las 22.45, amenizado por las charangas Follow the Leader e Impacto. «Es uno de los momentos más emotivos y participativos de nuestras fiestas», destacó Jordán.

Tras el desfile llegará el pregón desde el balcón del ayuntamiento, a partir de la medianoche y a cargo de ED Casareña. Después comenzarán las grandes noches festivas, con la orquesta Voltix en la plaza de España y una discomóvil con Javier Declara y Javi Flowers en la ermita de Santiago, ambas hasta las 7.00 horas.

Vaquillas, convivencia y música

La fiesta enlazará prácticamente con la mañana del sábado 5. A las 7.00 horas partirá una carroza animadora desde la ermita de Santiago hasta el Centro de Ocio y Cultura, donde a las 8.00 horas tendrá lugar la Vaquilla del Aguardiente, con la suelta de dos vaquillas.

A partir de las 14.30, la plaza de España acogerá una pancetada popular con la actuación de A Compás, seguida de una tarde dedicada a la música de los años 80 y 90 con Paco Santos y DJ Samu. Ya por la noche, la orquesta Marsella tomará la plaza Sancho IV desde las 23.30 horas, mientras que DJ Tem y DJ Romero protagonizarán otra propuesta musical en el Centro de Ocio y Cultura.

El domingo 6 será, en palabras de la alcaldesa, el día «vinculado a nuestra tradición». La Misa de Ánimas comenzará a las 12.00 horas en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y posteriormente se celebrará la tradicional Mesa del Ramo, acompañada de reparto de paella y vino. Por la tarde habrá música y, desde las 19.00 horas, un festejo taurino al estilo tradicional junto a un espectáculo de recortadores. La jornada terminará con la orquesta Maremagnum.

Un tributo a Extremoduro para recibir el día de la región

Las actividades continuarán el lunes 7 de septiembre, con un gran parque acuático desde las 12.00 horas, música y un nuevo festejo taurino a partir de las 19.00, esta vez acompañado por un Gran Prix.

Uno de los reclamos de la noche será el tributo a Extremoduro, previsto desde las 22.00 horas en la plaza Sancho IV. Después, DJ Nes prolongará la celebración hasta las 5.00 para recibir musicalmente el Día de Extremadura.

El martes 8, el acto institucional comenzará a las 21.30 horas e incorporará el nuevo reconocimiento a los deportistas y vecinos que han logrado títulos nacionales y regionales durante este año. A las 22.00 llegará el espectáculo Flamencos de Extremadura, con un cartel integrado por artistas de la región.

Sin fuegos artificiales y con refuerzo de la seguridad

El Ayuntamiento de Casar de Cáceres ha decidido además volver a prescindir de los fuegos artificiales, una medida que Jordán vinculó a las actuales circunstancias y a criterios de prudencia. «Creemos que en las circunstancias actuales debemos actuar con prudencia, y eso es lo que hemos hecho», explicó. La alcaldesa insistió en que esta decisión no impedirá que las fiestas mantengan «una programación intensa y completa», aunque recordó que determinadas decisiones deben tomarse atendiendo «a la seguridad y al interés general».

Precisamente, la seguridad contará con un dispositivo específico acordado en la Junta Local de Seguridad. Participarán Guardia Civil, Policía Local y los servicios de emergencias, además de habilitarse un hospital de campaña especialmente durante el viernes y el sábado.

Jordán cerró su intervención reivindicando que el verdadero motor de las fiestas son los propios vecinos. «Las fiestas no las hace únicamente el Ayuntamiento ni una programación; las fiestas las hace la gente, nuestras peñas, nuestros vecinos, quienes vuelven a casa estos días y todas las personas que nos visitan». Por ello, animó a disfrutar de unas jornadas «con alegría, pero siempre con responsabilidad y respeto».

«Patrimonio vivo» y motor para el medio rural

La diputada delegada del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, María Toscano, puso el acento en el valor cultural e identitario de la celebración. Recordó que las Fiestas del Ramo tienen su origen en el final de las labores agropecuarias y destacó especialmente una Mesa del Ramo con más de cinco siglos de historia, vinculada a las ofrendas de productos de la tierra.

Toscano definió la celebración como «un ejemplo vivo de cómo Extremadura sabe unir tradición, identidad y comunidad en torno a un mismo sentimiento» y subrayó que el Ramo representa «patrimonio vivo» y cultura popular. La diputada defendió también el papel de este tipo de celebraciones para atraer visitantes y dinamizar las localidades rurales, señalando que las administraciones deben continuar apoyando y promocionando unas fiestas que forman parte de su patrimonio y contribuyen al desarrollo de los municipios.