Desarticulada una red que robaba cable de cobre en La Vera: siete detenidos y 2.000 kilos recuperados

La Guardia Civil ha detenido a siete personas por su presunta implicación en varios delitos relacionados con la sustracción de cable telefónico de cobre en distintos puntos de la provincia de Cáceres. Entre los delitos investigados figuran el hurto de cable, la pertenencia a organización criminal, daños y robo con fuerza en las cosas.

La investigación comenzó después de que los agentes tuvieran conocimiento de la posible existencia de un grupo organizado procedente de la provincia de Toledo que estaría desplazándose hasta Extremadura para sustraer cable telefónico de cobre. Los hechos investigados se habrían producido en Losar de la Vera, Toril, Cuacos de Yuste y Majadas, donde los autores habrían causado importantes daños en alambradas y otras estructuras para acceder al cableado.

Durante las pesquisas, los agentes pusieron el foco en un vehículo localizado en las proximidades de Toril que podía guardar relación con los robos. Tras identificar a sus ocupantes, los agentes encontraron entre sus pertenencias varias herramientas, entre ellas tijeras y una palanca de hierro, además de abundante ropa de color oscuro, elementos que podían estar relacionados con la actividad delictiva investigada.

Tamaño de los cables. / Guardia Civil

Posteriormente, el mismo vehículo fue localizado cerca de Cuacos de Yuste, en las inmediaciones de un posible punto de corte de cableado. En ese momento, varias personas fueron sorprendidas cuando presuntamente estaban cortando cable telefónico. Los sospechosos intentaron huir del lugar, aunque finalmente fueron localizados cerca de Jaraíz de la Vera.

En esta intervención fueron detenidos cuatro hombres y se identificó también a un menor que se encontraba con ellos. Los agentes recuperaron aproximadamente 500 kilos de cable de cobre, además de una tijera de podar.

Más de 2.000 kilos de cobre recuperados

La investigación permitió seguir posteriormente el rastro del material sustraído hasta un centro de recuperación de materiales situado en la provincia de Toledo. Los agentes localizaron varias entregas de cobre quemado que estarían relacionadas con los hechos investigados y recuperaron en las instalaciones aproximadamente 1.500 kilos de cobre.

La operación continuó con la detención de otras tres personas en Talavera de la Reina, también en Toledo, por su presunta implicación en los hechos. Con estas actuaciones, el número total de detenidos asciende a siete.

Material sustraído. / Guardia Civil

Según la denuncia presentada por la empresa afectada, los autores habrían sustraído más de 10.000 metros de cableado de cobre, cuyo valor se estima en cerca de 28.000 euros. En total, la Guardia Civil ha conseguido recuperar alrededor de 2.000 kilos de cableado de cobre durante la operación.

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La actuación ha contado además con la colaboración de las Policías Locales de Losar de la Vera, Jarandilla de la Vera, Madrigal de la Vera y Jaraíz de la Vera, cuya participación ha contribuido al desarrollo de la investigación.