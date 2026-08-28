Las lluvias arrastran cenizas de los incendios y obligan a llevar cisternas de agua potable a tres municipios de La Vera

Las lluvias registradas esta semana están provocando un importante arrastre de cenizas procedentes de los recientes incendios en la comarca de La Vera, que están llegando a las captaciones superficiales y a los depósitos municipales. Esta situación está afectando temporalmente a la calidad del agua potable destinada al consumo humano en varios municipios.

Ante esta situación, y a petición de los ayuntamientos de Robledillo de la Vera, Viandar de la Vera y Losar de la Vera, el Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres está gestionando el envío de cisternas de agua potable para garantizar el abastecimiento a la población mientras persistan las afecciones.

En Robledillo de la Vera, los vecinos ya pueden disponer de agua potable para consumo humano a través de la cisterna instalada frente al edificio del Ayuntamiento. El dispositivo permitirá cubrir las necesidades de la población mientras se mantiene la situación derivada del arrastre de cenizas.

Cisterna en Robledillo de la Vera. / Diputación de Cáceres

Está previsto que otra cisterna llegue a Viandar de la Vera a lo largo de esta tarde, mientras que Losar de la Vera contará con este suministro mañana por la mañana. De esta forma, el Consorcio pretende dar una respuesta rápida a los municipios afectados y mantener garantizado el acceso al agua para consumo humano.

Los tres municipios forman parte del Consorcio MásMedio, una condición que permite activar este tipo de servicios de apoyo ante situaciones extraordinarias y movilizar recursos para atender las necesidades de sus vecinos.

También continúa el suministro en Las Hurdes

La actuación se suma al dispositivo que el Consorcio mantiene activo en Las Hurdes como consecuencia de las mismas circunstancias. Las tres cisternas enviadas anteriormente a Nuñomoral, donde se encuentran ubicadas dos, y Avellanar, en Pinofranqueado, donde permanece una, continúan operativas y en sus respectivos emplazamientos.

El servicio de suministro mediante cisternas se mantendrá hasta que existan todas las garantías sobre la calidad del agua suministrada. Mientras tanto, el Consorcio MásMedio continuará realizando el seguimiento de la situación y prestando apoyo a los municipios que lo necesiten.

La situación pone de manifiesto una de las consecuencias de los incendios que van más allá de la superficie directamente afectada por las llamas: la llegada de las primeras lluvias puede movilizar las cenizas acumuladas en las zonas quemadas y arrastrarlas hacia cauces, captaciones y otras infraestructuras relacionadas con el abastecimiento de agua.