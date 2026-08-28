Siete pueblos, 21 murales y una nueva ruta de arte por la provincia de Cáceres

El programa Muro Crítico inicia el próximo lunes en El Torno su undécima edición, una nueva ruta por los pueblos de la provincia de Cáceres que llevará el arte urbano a siete localidades durante los meses de septiembre y octubre. El proyecto, impulsado por el Área de Cultura de la Diputación de Cáceres, contempla la creación de 21 nuevos murales de autor, tres en cada municipio participante.

La primera parada será El Torno, donde los trabajos se desarrollarán del 31 de agosto al 4 de septiembre. Después, el programa continuará por Cadalso, Huélaga, Portaje, Torrejón el Rubio, Santa Marta de Magasca y Santiago de Alcántara, con intervenciones que combinarán diferentes estilos y disciplinas, entre ellas el realismo, la abstracción y la ilustración.

Programación del festival. / Diputación de Cáceres

En esta edición participarán artistas procedentes de distintos puntos de España, como Extremadura, Galicia, Andalucía, País Vasco y Madrid, junto a creadores de Portugal, Brasil, Argentina y Chile. Un cartel que vuelve a reforzar el carácter internacional de un proyecto que busca llevar el arte contemporáneo a espacios cotidianos de los municipios de la provincia.

Identidad, historia, cultura

Los murales no serán ajenos a los lugares en los que se realizan. Como en anteriores ediciones, las obras tomarán como punto de partida la identidad, la historia, el paisaje y la cultura de cada localidad, de manera que cada intervención tenga una relación directa con el municipio que la acoge.

Así, en El Torno, la inspiración estará relacionada con la flor del cerezo y los berrocales de granito característicos del paisaje jerteño. En Cadalso, del 7 al 11 de septiembre, el agua y el paisaje de la Sierra de Gata marcarán las propuestas de los artistas. Una semana después, entre el 14 y el 18 de septiembre, será el turno de Huélaga, donde las obras recuperarán la historia agrícola del municipio y el desaparecido cultivo del algodón.

Mural en Pasarón de la Vera de Brea. / Diputación de Cáceres

En Portaje, los murales se centrarán en la identidad y la tradición ganadera, mientras que Torrejón el Rubio, del 28 de septiembre al 2 de octubre, y Santa Marta de Magasca, del 5 al 9 de octubre, tendrán como protagonistas sus respectivos entornos naturales. La ornitología de Monfragüe y de la llanura Trujillo-Cacereña será una de las principales fuentes de inspiración.

La última parada será Santiago de Alcántara, entre el 12 y el 16 de octubre. En este caso, las intervenciones recogerán elementos de la identidad local y rayana, con referencias a la fiesta de La Frenda, la cultura dolménica y el carácter transfronterizo del municipio.

Mucho más que pintar una pared

Muro Crítico no se limita a la ejecución de los murales. El programa incorpora también talleres participativos en cada localidad, dirigidos por uno de los artistas que intervienen en el proyecto. El objetivo es que los vecinos puedan conocer de cerca el proceso creativo y participar en la elaboración de una obra colectiva.

Mural en Cabezuela del Valle. / Diputación de Cáceres

Además, cada intervención finalizará con una visita guiada en la que los propios muralistas explicarán el significado de sus trabajos, las referencias utilizadas y cómo ha sido el proceso de creación. De esta forma, el programa pretende que los murales no sean únicamente nuevas obras incorporadas al paisaje urbano, sino también un punto de encuentro entre los artistas y los habitantes de cada pueblo.

Los artistas de Muro Crítico 2026 Fio Silva - Argentina

- Argentina Mura - Brasil

- Brasil Isabel Flores - Hornachos

- Hornachos Moi Martos - Don Benito

- Don Benito Jaikü 187 - Cáceres

- Cáceres Sojo - Madrigalejo

- Madrigalejo Tiago Hesp - Portugal

- Portugal PeKolejo - España/Chile

- España/Chile Daniel Muñoz - Moraleja

- Moraleja Digo Diego - Madrid

- Madrid Mistepiro - Plasencia

- Plasencia Caín Ferreras - Madrigalejo/Salamanca

- Madrigalejo/Salamanca Lidia Cao - Galicia

- Galicia Doa Oa - Galicia

- Galicia Ase Torralba - Andalucía

- Andalucía Pablo Zabala - País Vasco

- País Vasco Moxaico - Andalucía

- Andalucía Zaida Escobar - Madrid

- Madrid Yoseba - Galicia

- Galicia Nex - País Vasco

La nueva edición llega después de una trayectoria que ha llevado Muro Crítico a 88 localidades de la provincia de Cáceres, donde se han generado ya 176 murales. Las localidades participantes son seleccionadas cada año atendiendo a los requisitos mínimos de infraestructura necesarios para poder desarrollar las intervenciones.