Trujillo bailará al ritmo de los grandes éxitos con la Fiesta Ochentera de LOS40

La Plaza Mayor de Trujillo se convertirá el próximo lunes 7 de septiembre en una gran pista de baile al aire libre con la llegada de la Clásica Fiesta Ochentera de LOS40 Classic, una cita que combinará música, animación y espectáculos durante las Fiestas Patronales de la ciudad.

El evento comenzará a las 23.00 horas y tendrá acceso gratuito hasta completar el aforo. Durante aproximadamente cuatro horas, los asistentes podrán disfrutar de una selección de grandes éxitos de los años 80, 90 y 2000 de la mano de LOS40 Classic, en una propuesta pensada para reunir a varias generaciones en torno a algunas de las canciones más conocidas de las últimas décadas.

Voces reconocidas de la radio española

Uno de los principales reclamos de la noche será la presencia de Fernandisco, una de las voces más reconocibles de la radio musical española. El conocido DJ estará acompañado por otro pinchadiscos de LOS40 Classic, cuyo nombre se anunciará próximamente, para conducir una sesión que recorrerá algunos de los temas que marcaron a toda una generación.

La música estará acompañada además por diferentes propuestas de animación. El grupo Be a Rainbow ofrecerá una actuación inspirada en la película Grease, mientras que una segunda propuesta de baile tendrá una temática futurista, con un montaje basado en la luz y el color.

La organización prevé una gran afluencia de público en la Plaza Mayor para una de las citas musicales de las Fiestas Patronales. La celebración, impulsada por LOS40 y el Ayuntamiento de Trujillo, permitirá disfrutar de la programación de forma gratuita y al aire libre.