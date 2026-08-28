Valdefuentes denuncia actos vandálicos contra las atracciones de su feria: "Gamberros"

Las atracciones instaladas con motivo de la feria de Valdefuentes sufrieron varios daños y robos durante la madrugada del jueves, según ha denunciado públicamente en redes sociales el alcalde de la localidad, Álvaro Arias. Los hechos se produjeron alrededor de las 4.30 y las 5.00 horas, cuando varias personas ocasionaron desperfectos en algunas de las instalaciones y sustrajeron objetos de su interior.

Según explica el regidor, los responsables rompieron las redes de algunas atracciones y se llevaron varios de los objetos que estas contenían. Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil, que se encargará de investigar lo sucedido.

El incidente se produce en plena celebración de la feria, que continúa estos días en la localidad. Para evitar que puedan repetirse situaciones similares, la Guardia Civil mantendrá durante las jornadas festivas una vigilancia especial del recinto situado en la plaza.

Colaboración ciudadana

El Ayuntamiento ha pedido además la colaboración de los vecinos para tratar de esclarecer lo ocurrido. Arias ha reclamado que cualquier persona que pueda saber quiénes fueron los responsables lo comunique al Consistorio, a la Policía Local o a la Guardia Civil, preservando su identidad.

El alcalde ha mostrado su malestar por unos hechos que considera especialmente perjudiciales para la localidad y para los feriantes. "No podemos, ni debemos consentir que tres gamberros den esta imagen de nuestra localidad y que pongan en peligro la continuidad en próximos años de dichas atracciones", ha señalado.

Desde el Ayuntamiento se confía en que el refuerzo de la vigilancia durante el resto de la feria permita evitar nuevos actos vandálicos y que las celebraciones continúen con normalidad.