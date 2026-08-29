"La Virgen de la Victoria une a generaciones": Trujillo vuelve a encontrarse con su patrona

Trujillo ya vive sus fiestas patronales. La bajada de la Virgen de la Victoria desde el castillo hasta la iglesia de San Martín, celebrada el jueves, abrió los días centrales de unas celebraciones que se prolongarán hasta el 12 de septiembre y que tienen en la patrona uno de sus principales puntos de encuentro. Cientos de trujillanos y visitantes acompañaron a la imagen durante el recorrido por las calles de la ciudad, en una jornada marcada por la devoción y la tradición.

La programación, sin embargo, había comenzado antes. Desde el 17 de agosto se vienen desarrollando las competiciones deportivas entre peñas, una de las apuestas del Ayuntamiento para llevar las fiestas más allá de los actos estrictamente religiosos y fomentar la participación de vecinos de distintas edades.

La alcaldesa, Inés Rubio, ha definido estas jornadas como un momento de "reencuentro" para quienes regresan a Trujillo durante el verano y ha situado a la Virgen de la Victoria en el centro de unas fiestas que, a su juicio, sirven también para mantener vivas las tradiciones y reunir a varias generaciones.

Tras la bajada, la patrona permanecerá nueve días en la iglesia de San Martín. Allí tendrán lugar la novena y los principales cultos religiosos, mientras que el sábado 5 de septiembre llegará otro de los momentos señalados del calendario: la Salve en la plaza Mayor. Rubio ha avanzado además que habrá "una sorpresa" inmediatamente después de la salida de la Virgen al atrio para el canto del himno, aunque el programa no desvela todavía en qué consistirá.

El pregón abre oficialmente los días grandes

El pregón inaugural se celebró este viernes a cargo de Jesús Domínguez Cuesta, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Cáceres. El pregonero vinculó su elección a su relación personal con la ciudad y reivindicó unas fiestas que, más allá de los días de celebración, representan para él las raíces, el regreso de familiares y amigos y la transmisión de las costumbres a las nuevas generaciones. La jornada continuó a las 23.00 horas en la plaza Mayor con el espectáculo Super EGB.

Este sábado la programación mantiene el protagonismo de la música con nuevas actividades festivas, mientras que durante los próximos días se sucederán los conciertos, las propuestas de las peñas y los actos religiosos en torno a la Virgen de la Victoria.

Uno de los grandes reclamos llegará el viernes 4 de septiembre con Cantores de Híspalis, que celebrarán su 50 aniversario con un concierto gratuito a las 22.30 horas en la plaza Mayor. El sábado 12, ya en la recta final de las fiestas, Los Aslándticos actuarán en el mismo escenario a las 22.30 horas dentro de la celebración de los 20 años de su disco 'El mundo está fatal de los nervios'.

Jesús Domínguez Cuesta. / E.P

Entre ambas citas se sucederán otras propuestas. El sábado 5 actuarán la orquesta Stradivarius y, después, tendrá lugar el chupinazo de las peñas a medianoche. El domingo 6 llegará la orquesta Tucán; el lunes 7 se celebrará la Fiesta de los 80 - 40’CLASSIC y el martes 8 será el turno de El Burro y Cía., con un repertorio dedicado a Manolo García, Los Burros y El Último de la Fila. Garnacha Pop, DJ Chini, Happy Bananna y DJ Elena Anpi completarán las principales citas musicales de los días 9 y 10.

El Ayuntamiento ha planteado las fiestas como unas jornadas de convivencia en las que tengan cabida vecinos, familias, peñas y visitantes. La concejala de Festejos, Rosario Melo del Carmen, ha destacado precisamente la participación ciudadana y ha agradecido el trabajo de asociaciones, servicios municipales, empresas y cuerpos de seguridad implicados en la organización.

La apuesta por los torneos entre peñas y por los conciertos gratuitos responde, según la alcaldesa, a la intención de favorecer unas fiestas "en la calle", con actividades para diferentes públicos y edades.

Presencia institucional

La alcaldesa también quiso poner en valor la presencia institucional que acompañó a la patrona durante la bajada. Rubio agradeció especialmente la asistencia de la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Elena Manzano; de la directora del Instituto de Consumo de Extremadura, Rosa Álvarez; de la directora general de Tributos, Fátima Pablos Mateos; y de la diputada provincial Olivia Labrador.

La regidora extendió además su agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que participaron en el dispositivo y acompañaron el recorrido, con una mención especial al Cuerpo Nacional de Policía, así como a la Guardia Civil y la Policía Local. Según Rubio, su presencia supone un respaldo al desarrollo de las fiestas y a las tradiciones de la ciudad.

Otro de los gestos destacados por la alcaldesa fue la participación de la Real Cofradía de la Santísima Virgen de la Montaña de Cáceres, que acompañó a la Virgen de la Victoria durante esta jornada. Rubio consideró este encuentro una forma de estrechar los vínculos entre Trujillo y Cáceres a través de sus respectivas advocaciones marianas.

Rubio tuvo también palabras de agradecimiento para la Hermandad de la Virgen de la Victoria y para todas las personas que hacen posible el traslado y el acompañamiento de la patrona, así como para quienes trabajan durante todo el año para mantener esta tradición.

La bajada vuelve así a abrir unos días en los que la devoción a la Virgen convive con la música, las actividades de las peñas y los encuentros entre vecinos y visitantes.