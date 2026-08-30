Cedillo recupera la historia de su último alcalde republicano, fusilado por los nazis en Francia

Fue alcalde de Cedillo durante la Segunda República, combatió en la Guerra Civil, tuvo que abandonar España y terminó formando parte de la Resistencia francesa contra la ocupación nazi. Su historia acabó ante un tribunal militar alemán y un pelotón de fusilamiento en septiembre de 1943. Más de ocho décadas después, su localidad natal vuelve a colocar en primer plano la figura de Baltasar Robledo Gordo.

Cedillo rindió homenaje este sábado al que fuera su último alcalde republicano con la presentación de la reedición del libro Baltasar Robledo Gordo. Un alcalde desconocido, escrito por el autor cedillero Manuel Sánchez González. El acto se celebró en el Salón del Casón y contó con la presencia, entre otros, del presidente de la Diputación de Cáceres y concejal de la localidad, Miguel Ángel Morales.

La obra ha sido reeditada e impresa por la institución provincial a través de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática y forma parte de un proyecto mucho más amplio que trata de reconstruir una trayectoria que llevó a Robledo desde este municipio fronterizo cacereño hasta la lucha clandestina contra el nazismo en Francia.

Del exilio a la Resistencia

Robledo combatió durante la Guerra Civil española y posteriormente se exilió en Portugal. Su camino terminó conduciéndolo hasta Francia, donde se incorporó a la Resistencia en la zona de Besançon, en plena Segunda Guerra Mundial.

La documentación localizada durante la investigación permite ir mucho más allá de una referencia genérica a su participación en la lucha antifascista. Su propia sentencia de muerte recoge que Robledo dirigió y se encargó de la formación del grupo resistente «Marius Vallet» y que participó en acciones de sabotaje contra la ocupación alemana.

El cacereño acabó siendo detenido y procesado por un tribunal militar alemán. Fue ejecutado el 26 de septiembre de 1943 junto a otros miembros de la Resistencia, entre ellos el francés Jean Auguste Compagnon y el español Saturnino Trabado. Los tres habían formado parte del mismo grupo clandestino.

Su tumba se encuentra en el cementerio de Saint-Claude, en Besançon, dentro de un espacio dedicado a la memoria de quienes combatieron en las dos guerras mundiales. En la Ciudadela de la localidad francesa se conserva además una réplica de los postes de fusilamiento en el lugar donde tuvieron lugar las ejecuciones de septiembre de 1943.

Documentos recuperados en Francia

Precisamente Besançon se ha convertido en una pieza fundamental para reconstruir la historia del antiguo alcalde cedillero. El pasado mes de junio, una delegación encabezada por el jefe del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación, Fernando Ayala, y el alcalde de Cedillo, Antonio González, viajó a la ciudad francesa para profundizar en la investigación.

El trabajo permitió acceder en el Museo de la Resistencia y la Deportación de Besançon a documentos relacionados con Robledo, entre ellos su sentencia de muerte, su partida de nacimiento y distintos testimonios escritos y orales sobre su actividad política y clandestina durante aquellos años. La delegación también homenajeó al cacereño ante su tumba.

La investigación se desarrolla bajo el título «Baltasar Robledo: La Resistencia» y fue puesta en marcha por la Diputación de Cáceres con el propósito de localizar, documentar y divulgar las historias de cacereños que participaron en la lucha contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Para ello se mantienen contactos con archivos, museos, asociaciones e instituciones de España, Francia y Portugal.

La reedición del libro de Manuel Sánchez González constituye ahora uno de los primeros pasos para trasladar todo ese trabajo documental fuera de los archivos. Su presentación, celebrada este sábado 29 de agosto en Cedillo, devuelve así al municipio la historia de un alcalde cuya vida terminó a cientos de kilómetros de Extremadura, formando parte de la lucha europea contra la ocupación nazi.