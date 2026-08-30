El cacereño Francisco Cáceres busca convertirse en Mister Cosmopolitan en Vietnam: "No seas parte del silencio, sé parte del cambio"

Siempre se ha dicho que los límites muchas veces se los pone uno mismo, y Francisco Cáceres parece dispuesto a comprobar hasta dónde puede llegar si continúa derribándolos. El joven de Montehermoso comenzó en el mundo del modelaje con apenas 16 años, como imagen publicitaria del centro comercial Ruta de la Plata.

Siete años después, su próxima pasarela estará a miles de kilómetros de Extremadura, ya que viajará hasta Vietnam para representar a España en Mister Cosmopolitan 2026.

La cita tendrá lugar en Nha Trang del 4 al 14 de septiembre y reunirá a representantes de más de 30 países. Fran viajará el día 2 y permanecerá en Vietnam hasta el 15 para afrontar la que será una de las experiencias más importantes de una trayectoria que en los últimos años le ha llevado desde certámenes nacionales hasta la Milán Fashion Week.

Más de 30 países en Vietnam

Mister Cosmopolitan celebrará este año su cuarta edición bajo el lema "The Gentleman with a Noble Heart", que puede traducirse como "El caballero con un corazón noble". La filosofía del certamen pretende ir más allá de la imagen de sus participantes para valorar también aspectos como los valores personales, la responsabilidad, la capacidad de inspirar y las relaciones entre representantes de diferentes países.

Durante su estancia en Vietnam, Fran participará en distintas actividades, eventos, proyectos y experiencias culturales antes de afrontar las pruebas que decidirán el resultado del concurso.

Para llegar preparado, el montehermoseño está trabajando diferentes aspectos de la competición. Preparación física, pasarela, imagen y comunicación forman parte de los meses previos a un certamen en el que tendrá la responsabilidad de representar a España.

Todo ello lo compagina con sus estudios de Marketing Internacional, una formación a la que suma ahora una experiencia marcada por los viajes, los eventos y el contacto con participantes y profesionales de otros países.

Una pasarela contra el acoso

Su participación tendrá también un componente social. En su presentación para Mister Cosmopolitan, el extremeño ha situado entre sus principales objetivos la concienciación frente al acoso escolar y la creación de entornos más seguros para los jóvenes.

Fran defiende que todos ellos deben sentirse escuchados, respetados, valorados y protegidos. Su mensaje para el certamen se resume en una idea: "No seas parte del silencio, sé parte del cambio".

Por ello, pretende aprovechar la visibilidad que proporciona la competición no únicamente para presentarse como modelo, sino también para animar a los jóvenes a hablar, apoyarse entre ellos y participar activamente frente al acoso. Una dimensión que encaja precisamente con el lema elegido para esta edición y con la búsqueda de perfiles que trasciendan la apariencia física.

Montehermoso también desfilará

Sin embargo, Fran no viajará solo con la banda de España. Una parte muy reconocible de Extremadura también tendrá su espacio en Vietnam. Durante la pasarela dedicada a los trajes regionales, lucirá el traje tradicional montehermoseño, llevando así una imagen de su localidad hasta un escaparate internacional.

Su entorno destaca precisamente el orgullo que supone que un joven que comenzó su recorrido profesional en Extremadura pueda llevar ahora el nombre de Montehermoso y de la región hasta Asia.

La elección conecta además con una trayectoria en la que Fran ha buscado conservar ese vínculo con sus orígenes mientras avanzaba dentro del modelaje. De Cáceres a Madrid, de España a Milán y ahora hasta Nha Trang, cada nueva experiencia ha ampliado considerablemente el escenario.

De Montehermoso al mundo

El camino hasta Vietnam comenzó mucho antes. En 2024, Fran encadenó tres reconocimientos: Míster RNB Madrid, Mejor Rostro España y Míster España Elegancia. Posteriormente, se proclamó ganador de la Gala The Mister Spain 'Top Model 2025' y obtuvo también el reconocimiento de Mister Rostro The Mister Spain.

Aquellos certámenes le permitieron cumplir uno de sus objetivos, que era precisamente competir llevando el nombre de Cáceres. Su trayectoria continuó creciendo hasta conseguir representar a España en el ámbito internacional de Mister Cosmopolitan.

Este año ha añadido además otra experiencia a su currículum. A principios de marzo desfiló en la Milán Fashion Week, una de las grandes citas mundiales de la moda junto a las de París, Londres y Nueva York. Desde entonces ha continuado participando en desfiles y eventos como representante de The Mister Spain y ha formado parte del jurado de diferentes certámenes.

De aquel primer anuncio a Vietnam

Cuando comenzó, cualquiera de los lugares donde ya ha llevado su mensaje y que ahora forman parte de su experiencia quedaban muy lejos. Ahora, con 30 países frente a él y todo un país que defender desde sus raíces cacereñas, el reto adquiere un significado especialmente emotivo.

No se trata únicamente de representar a España sobre una pasarela, sino hacerlo llevando consigo un mensaje en el que cree profundamente. Y es que, viajará a Vietnam para conseguir mucho más alá de la corona: que su paso por el certamen sirva para que la sociedad de mañana esté un poco más unida que la de hoy.