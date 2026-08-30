Santa Lucía del Trampal, la joya visigoda de Cáceres que fue fortín y establo

Hay lugares en Extremadura que sorprenden por lo que esconden y otros que lo hacen por haber conseguido llegar hasta nuestros días. La ermita de Santa Lucía del Trampal pertenece a las dos categorías. A unos cuatro kilómetros de Alcuéscar, en plena falda de la sierra del Centinela y junto al manantial que le da nombre, se levanta una de las construcciones más singulares del patrimonio extremeño: una iglesia de origen hispano-visigodo que, pese a haber pasado por siglos de abandono, distintos usos y un estado cercano a la ruina, hoy permite contemplar buena parte de su extraordinaria arquitectura.

El templo está considerado uno de los mejores ejemplos conservados de arquitectura hispano-visigoda de la Península Ibérica y es, además, el único de este periodo que permanece en pie al sur de la Península. Su construcción se sitúa habitualmente entre la segunda mitad del siglo VII y finales de esa centuria, aunque la fecha exacta no está completamente determinada.

Pero llegar hasta aquí no ha sido sencillo. La historia de Santa Lucía del Trampal es también la de un edificio que durante siglos quedó apartado de los grandes focos y que terminó convertido en una sombra de lo que había sido.

Una iglesia en medio de la sierra

El entorno ayuda a entender parte del atractivo del lugar. Santa Lucía del Trampal aparece rodeada de vegetación, junto al manantial y en un paraje que conserva ese carácter rural que probablemente contribuyó a su supervivencia. En sus alrededores existió un complejo monástico del que todavía quedan algunos restos, además de vestigios de otras construcciones.

La iglesia que hoy puede visitarse no es exactamente la que levantaron sus primeros constructores. El núcleo más antiguo se corresponde con la cabecera, el crucero y parte de la nave, mientras que el cuerpo actual presenta modificaciones posteriores. El edificio original habría contado con más espacios laterales que desaparecieron con el paso del tiempo.

La parte visigoda es, precisamente, la que concentra buena parte de su interés. Está construida con grandes sillares perfectamente escuadrados y presenta una cabecera formada por tres ábsides, además de un amplio crucero. En su interior destacan las bóvedas de cañón con perfil de herradura y las doce columnas de las que parten seis arcos transversales.

También quedan las huellas de los antiguos canceles que separaban diferentes espacios del templo durante la liturgia. Aunque aquellas piezas ya no se conservan, las hendiduras en los muros permiten todavía imaginar cómo estaba organizado el interior.

De monasterio a fortín y establo

La historia del edificio se complica a medida que avanzan los siglos. Los estudios arqueológicos y arquitectónicos apuntan a que el monasterio continuó teniendo actividad bajo dominio musulmán y pudo estar habitado por comunidades mozárabes. La vida monástica terminó decayendo y el complejo quedó abandonado alrededor de los siglos IX-X, según las distintas investigaciones y fuentes consultadas.

Ermita de Santa Lucía del TRampal. / E.P

Mucho después, en época bajomedieval, volvió a recuperar parte de su función religiosa. El templo fue reformado y se incorporaron elementos góticos que modificaron la apariencia de la construcción original. La nave que hoy se contempla pertenece en buena medida a esta etapa posterior, con arcos fajones apuntados y una configuración diferente de la que tuvo el edificio visigodo.

La tradición también vincula el lugar con los templarios y con la denominación de ermita de Santa Lucía. Sin embargo, lo que sí está documentado es que el edificio atravesó distintas etapas de uso hasta llegar incluso a convertirse en un fortín durante la Guerra de la Independencia, en el contexto de la batalla de Arroyomolinos, en 1811. Más adelante llegó a utilizarse como establo y refugio.

Y ahí comienza una de las partes más sorprendentes de su historia: durante buena parte del siglo XX, aquel monumento que hoy es considerado una joya de la arquitectura altomedieval se encontraba prácticamente en ruinas.

El rescate de una ruina

Santa Lucía del Trampal permaneció durante décadas en un estado de abandono que hizo peligrar su propia conservación. A mediados del siglo XX, el edificio tenía usos muy alejados de su valor histórico y llegó a servir como establo y refugio para trabajadores del campo.

Su recuperación llegó en las últimas décadas del siglo XX. La investigación y restauración desarrollada entre 1984 y 1990 por el arqueólogo Juan Rosco y su compañera Luisa Téllez permitió estudiar el edificio y devolverle buena parte de su aspecto. El trabajo conjunto de arqueólogos y arquitectos fue determinante para evitar que aquella construcción terminara desapareciendo.

Fue entonces cuando Santa Lucía del Trampal empezó a ocupar el lugar que le correspondía dentro del patrimonio histórico extremeño.

Mucho más que una iglesia

El interés del conjunto no termina en sus muros. Las excavaciones realizadas en el entorno han sacado a la luz restos de distintas épocas, incluidos materiales de época romana y vestigios relacionados con cultos anteriores a la construcción de la iglesia.

Entre los hallazgos destacan varias aras dedicadas a Ataecina, una divinidad vinculada a la tradición religiosa prerromana de la zona. Algunas de estas piezas fueron incluso reutilizadas en la propia construcción, una práctica habitual en distintos momentos de la arquitectura histórica.

Todo ello convierte la visita en un pequeño viaje por distintas épocas: desde los cultos prerromanos y la presencia romana hasta el mundo visigodo, el periodo de dominio musulmán, la recuperación medieval y los conflictos del siglo XIX.

Y quizá ahí reside una de las grandes particularidades de Santa Lucía del Trampal. No es simplemente una iglesia antigua perfectamente conservada. Es un edificio que ha cambiado, que ha perdido partes de su estructura, que ha tenido otros usos y que incluso estuvo cerca de desaparecer. Precisamente por eso, cada elemento que permanece cuenta una parte de su historia.

Un tesoro a cuatro kilómetros de Alcuéscar

Hoy, el visitante puede acercarse hasta Santa Lucía del Trampal por un camino que parte de Alcuéscar y conduce hasta el conjunto monumental. Allí existe también un Centro de Interpretación que permite conocer la evolución del lugar y los restos arqueológicos encontrados antes de acceder a la iglesia. La entrada al templo es gratuita.

Durante el verano, la iglesia puede visitarse de martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, mientras que los domingos abre de 10.00 a 14.00 horas. Los lunes permanece cerrada.

Apenas cuatro kilómetros separan Alcuéscar de uno de los testimonios más singulares de la Extremadura visigoda. Un lugar que durante siglos permaneció casi olvidado y que hoy permite mirar de frente a una época de la que apenas han sobrevivido edificios.

Santa Lucía del Trampal no necesita grandes artificios para impresionar. Basta con entrar, levantar la mirada hacia sus bóvedas y recordar que esas piedras llevan allí más de trece siglos.