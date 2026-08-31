La Diputación de Cáceres impulsa la recuperación de la caza menor y el cuidado del campo con 300.000 euros

La Diputación Provincial de Cáceres ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas dotada con 300.000 euros para impulsar la recuperación de especies cinegéticas de caza menor y la mejora de los hábitats en los cotos sociales de la provincia. Se trata de la primera convocatoria específica de la institución provincial para este objetivo y está dirigida a las sociedades locales de cazadores titulares de estos cotos, que podrán financiar hasta el 100% de las actuaciones, con un máximo de 8.000 euros por proyecto.

La convocatoria, impulsada a través del Área de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería, se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de la Provincia y las entidades interesadas dispondrán de un mes, contado desde el día siguiente a su publicación, para presentar sus solicitudes exclusivamente por vía telemática. Cada sociedad local podrá presentar una única solicitud vinculada al coto social del que sea titular.

La diputada delegada del área, Angélica García, ha explicado que el objetivo de esta nueva línea de subvenciones no se limita a respaldar la actividad cinegética, sino que pretende convertir a las sociedades de cazadores en colaboradoras en la conservación del territorio. "Esta convocatoria no solo persigue apoyar la actividad cinegética social, sino también promover actuaciones de conservación del medio ambiente rural, mejora de los ecosistemas, recuperación de hábitat, diversificación del paisaje agrario y el refuerzo de la biodiversidad", ha señalado.

Actuaciones

Entre las actuaciones que podrán recibir financiación figuran la creación de márgenes multifuncionales, la instalación de comederos y bebederos, los cultivos no productivos de cereales, los desbroces con siembra de pastizal o pradera y la construcción de puntos de agua. La convocatoria contempla además medidas específicas para favorecer la recuperación del conejo de monte, como la creación de núcleos de cría semiextensivos, la construcción de vivares artificiales o majanos y las repoblaciones que cuenten con las autorizaciones y requisitos técnicos correspondientes.

La recuperación del conejo constituye uno de los principales objetivos ambientales de la convocatoria ante el descenso de esta especie en determinados hábitats. Las ayudas permitirán también financiar actuaciones dirigidas específicamente a mejorar las condiciones de alimentación, agua y refugio de las poblaciones de conejo, mediante cultivos no productivos de cereales y leguminosas, instalación de comederos y bebederos y desbroces selectivos en zonas destinadas a su recuperación.

El conejo de monte, pese a tener altas densidades en algunas zonas, está amenazado en España / Shutterstock

La Diputación ha planteado además que tengan una consideración especialmente favorable aquellos proyectos que presenten actuaciones integrales y complementarias. De esta forma, se pretende priorizar las propuestas que combinen la mejora del hábitat con la disponibilidad de agua, alimento y refugio frente a intervenciones aisladas.

Los cazadores, conocedores del impacto

Las solicitudes se resolverán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. Entre los criterios de valoración se tendrán en cuenta el impacto territorial de los proyectos, su contribución al reto demográfico, la implantación y participación social de la entidad solicitante, la presencia de mujeres entre sus socios, la calidad técnica y el impacto ambiental de las actuaciones, así como su desarrollo en espacios incluidos en la Red Natura 2000, la rotación en la concesión de ayudas y los compromisos de seguimiento y mantenimiento.

Imagen de una valla indicando un coto de caza privado. / Cedida a El Periódico Extremadura

En este sentido, García ha destacado el papel que desempeñan las sociedades locales de cazadores en el conocimiento y cuidado del territorio. "Hemos trabajado de la mano de Fedexcaza porque ellos son quienes conocen el territorio y con quienes tenemos detectadas más de trescientas sociedades locales de cazadores en nuestros pueblos", ha afirmado. La institución provincial pretende además que las ayudas tengan en cuenta especialmente a las sociedades implantadas en los municipios de menor tamaño.

La convocatoria se ha elaborado en colaboración con la federación, cuya red comarcal de oficinas prestará apoyo a las sociedades de cazadores para la preparación y presentación de los proyectos. Esta asistencia se canalizará a través de las oficinas ubicadas en Navalmoral de la Mata, Coria y Brozas.

Plazos y objetivos

Los proyectos deberán desarrollarse en el ámbito territorial de la provincia de Cáceres, ser compatibles con el plan técnico de caza vigente y contar con las licencias y autorizaciones sectoriales que sean necesarias antes de su ejecución, ya sean de carácter cinegético, ambiental, sanitario o relacionadas con los recursos hídricos.

El periodo general de ejecución se extenderá desde el 15 de septiembre de 2026 hasta el 15 de septiembre de 2027. En el caso de determinadas actuaciones condicionadas por los ciclos agronómicos, como las siembras y los cultivos no productivos, el plazo podrá prolongarse hasta el 15 de octubre de 2027.

García ha defendido que el cuidado de los espacios rurales mediante la implicación de quienes viven y desarrollan su actividad en ellos puede contribuir también a otros objetivos ambientales. "Cuando los espacios naturales están cuidados por la gente que vive en el territorio, también es otra forma de ayudar, al final, en un punto más, por ejemplo, en la lucha contra el incendio", ha apuntado.

Con esta primera convocatoria específica, la Diputación pretende reforzar la colaboración con las sociedades locales de cazadores para mejorar el estado de los hábitats de caza menor y favorecer la recuperación de especies, al tiempo que vincula estas actuaciones con la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el mantenimiento de la actividad en los municipios rurales de la provincia.