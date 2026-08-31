Las estrellas para descubrir otra cara de la provincia: AstroCáceres regresa a 14 municipios

Hay muchas formas de conocer la provincia de Cáceres, pero una de las mejores consiste en esperar a que anochezca, apagar las luces y levantar la vista. Esa es precisamente la propuesta de AstroCáceres, el programa de la Diputación que regresa este año con su quinta edición para convertir los cielos cacereños en una ventana al turismo y, al mismo tiempo, en una excusa para descubrir todo lo que hay alrededor de ellos.

Entre el 12 de septiembre y el 24 de octubre, 14 municipios acogerán otras tantas experiencias gratuitas en las que las estrellas serán el hilo conductor, pero no el único protagonista. Habrá rutas nocturnas, mitología, historia, naturaleza, patrimonio, gastronomía e incluso vendimia. La idea, según ha explicado el director de Légola, Gabriel Sáez, es entender que "mirar al cielo es mucho más que mirar a las estrellas o mirar al universo", porque también significa acercarse al paisaje, a las personas y a la cultura de cada lugar.

Elisabeth Martín, en rueda de prensa. / Pablo Parra

La Diputación de Cáceres puso en marcha AstroCáceres en 2022 con la intención de aprovechar el potencial turístico de unos cielos especialmente favorables para la observación astronómica. Cuatro territorios de la provincia cuentan con certificaciones Starlight y el programa quiere seguir dando a conocer ese patrimonio natural, pero también generar actividad en los pueblos y en las empresas que trabajan en torno al astroturismo.

La diputada de Turismo y Juventud, Elisabeth Martín, ha defendido precisamente esa doble vertiente. "Son los cielos de nuestra provincia los que nos dan esta gran oportunidad para diversificar su oferta y seguir trabajando y posicionando a nuestra provincia como un destino de referencia para la práctica del astroturismo", ha señalado.

Una noche de estrellas e historias

Cada una de las 14 actividades tiene una personalidad propia en función del municipio en el que se desarrolla. AstroCáceres arrancará el 12 de septiembre en Torrecillas de la Tiesa con 'Un río de estrellas', para continuar seis días después en Santiago de Alcántara con 'Los cielos de la prehistoria'. El 19 de septiembre, Baños de Montemayor acogerá 'Astronomía en verde y en femenino'.

El 25 de septiembre habrá dos citas: 'De Pecharromán al Universo', en Pasarón de la Vera, y 'Vendimia y Estrellas', en Pajares de la Rivera (Riolobos). Al día siguiente, Cerezal propondrá descubrir sus 'Lujos naturales bajo las estrellas'.

Ya en octubre, el programa viajará a Toril el día 2 con 'Al-mofrag Starlight' y a Cañamero el día 3 para recorrer una ruta mitológica bajo el cielo nocturno. Cabezabellosa, el 9 de octubre, propondrá descubrir sus 'Miradores astronómicos', mientras que Botija, el día 10, viajará hasta el pasado vetón con 'Tamussia, bajo el cielo de los vetones'.

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La recta final llevará las estrellas a Cabezuela del Valle, el 11 de octubre, con una propuesta sobre patrimonio e historia de la astronomía; a Santibáñez el Alto, el 17, con 'Universos Starlight'; a Estorninos, el 23, con 'El cielo de la Raya, un Universo en la frontera'; y finalmente a Romangordo, el 24 de octubre, con 'Los bailes de la luna'.

En todas ellas habrá un elemento que se repite: la observación astronómica. Primero a simple vista y después mediante telescopio, para acercarse a objetos del espacio profundo. "Intentamos ir desde la Tierra al universo, pasando por todos esos elementos que integran un poco lo que es la propuesta de AstroCáceres", ha explicado Sáez.

El cielo como punto de encuentro con el territorio

Una de las claves de esta edición es que el visitante no se encontrará simplemente con una actividad astronómica trasladada de un municipio a otro. Cada experiencia intenta aprovechar aquello que hace diferente al lugar donde se celebra.

Así, el cielo se mezclará con el patrimonio histórico, las tradiciones, los productos locales o los paisajes. También se pondrá el foco en los cuatro territorios cacereños con certificación Starlight, donde la baja contaminación lumínica permite disfrutar de unas condiciones especialmente buenas para observar las estrellas.

AstroCáceres 2026. / Pablo Parra

"Los territorios de AstroCáceres lo apoyan no solo mirando al cielo, sino con otros elementos que integran", ha apuntado Sáez. Una filosofía que también se ha mantenido en zonas que han sufrido recientemente los efectos de los incendios. Es el caso de una de las actividades previstas en Las Hurdes, cuya ubicación se ha decidido mantener precisamente para continuar llevando visitantes y actividad al territorio.

El programa pretende, además, que una persona que se desplace hasta uno de estos municipios no se marche cuando termine la observación. Los participantes recibirán información sobre restaurantes, alojamientos y otros recursos turísticos de la zona, con el objetivo de favorecer la pernoctación y prolongar la experiencia.

Más accesible y con menos impacto ambiental

AstroCáceres también incorpora este año medidas para ampliar el público al que puede llegar. Las actividades podrán realizarse, bajo petición, en portugués, inglés, francés y las lenguas cooficiales españolas, una decisión con la que se busca atender tanto al creciente interés de visitantes extranjeros como a la proximidad de Portugal.

También se ha reforzado la accesibilidad. Las actividades están abiertas a personas con diversidad funcional y la organización dispondrá de materiales táctiles y sonoros para que la experiencia no dependa exclusivamente de la visión.

Gabriel Sáez, director de Légola. / Pablo Parra

"AstroCáceres es una actividad inclusiva, está abierto a cualquier público con cualquier diversidad funcional", ha explicado Sáez. El objetivo es que el cielo pueda "verse, mirar o escuchar" de distintas maneras.

La organización ha planteado igualmente una estrategia ambiental vinculada a la economía verde y circular. Se evitarán los materiales impresos y los elementos de un solo uso, mientras que la protección frente a la contaminación lumínica será una prioridad en todas las actividades.

El programa cuenta con la participación de 12 empresas de la provincia especializadas en astroturismo, que serán las encargadas de acompañar a los participantes en las diferentes experiencias. Para la Diputación, esta colaboración permite que el recurso natural de los cielos se traduzca también en oportunidades para las empresas y los municipios.

Solo 35 plazas por actividad

Las actividades serán gratuitas, pero será necesario inscribirse previamente a través de la página web de AstroCáceres. Cada experiencia tendrá un máximo de 35 participantes y los formularios se abrirán diez días antes de la celebración.

La organización ha optado además por no hacer públicos inicialmente todos los detalles sobre la ubicación y el horario de las actividades. Una vez seleccionadas las personas participantes, estas recibirán un dossier con el lugar exacto, la hora, el contacto de la empresa responsable y recomendaciones sobre dónde comer, cenar o alojarse.

De esta forma, AstroCáceres intenta que la experiencia empiece antes incluso de mirar por el telescopio: llegar a un pequeño municipio de la provincia cuando cae la noche, conocer su historia, caminar por su paisaje y terminar levantando la vista hacia un cielo que, en muchos casos, todavía conserva algo cada vez más difícil de encontrar: oscuridad.

La programación completa y las inscripciones estarán disponibles en astrocaceres.com.