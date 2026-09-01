Cinco detenidos, dos de ellos menores, por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en el norte de Cáceres

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas, entre ellas dos menores de edad, como presuntas autoras de delitos contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas en una localidad del norte de la provincia de Cáceres.

La investigación, con el nombre de Operación LINOL, comenzó después de que los agentes recibieran distintas informaciones e indicios que apuntaban a la existencia de un punto de venta y distribución de sustancias estupefacientes en una vivienda de esta localidad. Las pesquisas permitieron determinar que el grupo investigado desarrollaba presuntamente la actividad de forma organizada desde el propio domicilio.

Según la investigación, el inmueble no solo abastecía a consumidores de la localidad, sino también a personas procedentes de otros municipios cercanos, lo que llevó a los agentes a profundizar en la estructura y el funcionamiento del grupo.

Imagen de la operación. / Guardia Civil

Durante el desarrollo de las pesquisas, la Guardia Civil recopiló diferentes pruebas e indicios que permitieron determinar el presunto grado de participación de cada uno de los investigados y apuntalar la existencia de una estructura organizada dedicada a la distribución de drogas.

Tres registros y una escopeta

Una vez reunidos los indicios considerados necesarios, la autoridad judicial autorizó la entrada y registro en tres inmuebles relacionados con la investigación. En los registros, los agentes localizaron e intervinieron distintos efectos y útiles presuntamente vinculados con el tráfico de drogas, además de unos 1.400 euros en efectivo.

Entre los efectos intervenidos destaca también una escopeta cuyo número de serie había sido borrado, junto con munición. Este hallazgo ha llevado a incluir entre las acusaciones la presunta comisión de un delito de tenencia ilícita de armas.

Como resultado de la operación, se procedió a la detención de las cinco personas. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente en Coria.

Noticias relacionadas

La actuación ha permitido, según la Guardia Civil, desmantelar un punto de venta de sustancias estupefacientes que presuntamente operaba desde una vivienda y que tenía entre sus clientes tanto a vecinos de la localidad como a consumidores procedentes de otros municipios próximos del norte de la provincia.